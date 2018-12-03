المالية: مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي نهاية ديسمبر

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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر، إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، وهي بمثابة الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، حيث أن قيمة القرض الإجمالية تقدر بـ 12 مليار دولار.

ويؤكد وزير المالية، أنه بمجرد تسلم مصر تلك الدفعة، نكون قد حصلنا على 10 مليارات دولار من القرض.

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ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفيه له اليوم، إلى أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الشهر الجارى، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر وبحث صرف الـ2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

وعلى صعيد متصل كان، وزير المالية محمد معيط، قد صرح في وقت سابق إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص بإقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.

واضاف “معيط” فى لقاء تليفزيوني مع شبكة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء الماضي ، قائلًا: “نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، هذا رقم واحد”، وأوضح أنه “يمكن أن يكون هناك نوعا من التعاون.. لكن دعنى أقول مرة أخرى وأؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعنى أننا سنطلب المزيد من التمويل”.

وأثناء الحوار التليفزيوني، رفض وزير المالية المصري، التعليق على نوع الترتيبات التى تأمل الحكومة فى الوصول إليها عندما ينتهى برنامج السنوات الثلاث، الذى ساعد فى انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة، فى يونيو المقبل، حسب شبكة بلومبرج.

وأشارت شبكة بلومبرج الأمريكية، إلى الإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الأقتصادى والتى بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.

وكشفت مصادر حكومية بوزارة المالية، إن مصر يتبقى لها دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سيتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019 بقيمة 2 مليار دولار، وأن ذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى ستعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.