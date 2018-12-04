أسعار الذهب ترتفع فى ظل تراجع للدولار

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تشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أرتفاعًا يصل لأعلى مستوى في أكثر من شهر تزامنا مع إنخفاض أسعار الدولار الأمريكي، ومستجدات تجارية إيجابية، ومع دقات الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 1243.50 دولار للأوقية.

بالإضافة إلى ارتفاع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1237.24 دولار للأوقية بنسبة زيادة 0.5%، ويأتي هذا بعدما سجل مستوى 1238.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ جلسة 26 أكتوبر.

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وجاء هذا التراجع للدولار الأمريكي بالتزامن مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى في 3 أشهر، كما أن المعدن الأصفر أستقبل دعماً كبيرا من انخفاض حدة التوترات التجارية العالمية، مع إعلان الولايات المتحدة والصين عن تلك الهدنة التجارية والتي تصل مدتها إلى 90 يوماً يتم خلالها مناقشة سُبل التوصل لاتفاق تجاري مشترك.

وأثناء هذه الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 96.676.

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