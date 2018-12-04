البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

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أعلن محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر، أن حجم أرصدة البنك من احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.

يذكر أن حجم وارات مصر من الخارج شهريًا يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا، وهي بعض السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، ونتيجة لذلك فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى، في أرصدة خزانة البنك المركزي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

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تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي المتاح الأن، هو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.