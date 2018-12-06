بعد تحرير سعر الدولار الجمركي.. تعرف على أبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها

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أقرت الشركات ووكلاء العلامات التجارية داخل سوق السيارات في جمهورية مصر العربية، زيادات على أسعار بعض من السيارات بالتزامن مع تحرير “وزارة المالية المصرية” لأسعار الدولار الجمركي، والذي تم ربطه بأسعار الدولار الأمريكي في البنك المركزي.

أعلن الخبراء والمراقبون في قطاع السيارات المصرية عن توقعاتهم أنه في ظل السعر الجديد للدولار الجمركي الذي قامت وزارة المالية المصرية بتحديد بما يقارب من 17.97 جنيهاً بزيادة 1.97 جنيهاً عن سعره خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، سوف ترتفع أسعار السيارات الجديدة بنسبة مئوية تتراوح ما بين 2% و6%.

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ويمكن التعرف على أسعار أبرز السيارات التي سوف تزيد أسعارها بعد القرار الصادر عن وزارة المالية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.

كيا

ارتفعت أسعار كافة فئات كيا سبورتاج الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث أصبح سعر الفئة الأولى منها بحوالي 459.900 بدل من سعر 454.900 جنيهاً، والفئة الثانية أصبح سعرها يقارب من 484.900 جنيهاً بدلاً من سعر 479.900 جنيهاً خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018.

ووصل سعر الفئة الثالثة من كيا سبورتاج لموديل عام 2019 لما يقارب من 529.900 جنيهاً بدلًا من سعر 524.900 جنيهًا، كما سجل سعر الفئة الرابعة الكاملة التجهيزات بعد الزيادة حوالي 564.900 جنيهًا.

كما أثرت الزيادة على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة، حيث سجل سعر الفئة الأولى بعد إضافة ما يقارب من خمسة آلاف جنيه عن أسعار شهر نوفمبر السابق حيث سجلت 334.900 جنيه، وسعر الفئة الثانية سجلت ما يقارب من 359.900 جنيهاً، أما بالنسبة إلى أسعار الفئة الثالثة فقد ارتفع سعرها إلى ما يقارب من 384.900 جنيهًا، وسجلت أسعار الفئة الرابعة ما يقارب من 424.900 جنيهاً.

ارتفع سعر أماكيا ريو سيدان الجديدة بفئاتها الأولى إلى ما يقارب من 284.900 جنيه مقارنة بسعرها السابق حيث سجلت ما يقارب من 279.900 جنيهاً، أما بالنسبة إلى الفئة الثانية فقد أصبح سعرها في ظل الزيادة الجديد ما يقارب من 314.900 جنيه، وسجل سعر الفئة الثالثة حوالي 339.900 جنيهًا.

هيونداي

ارتفعت أيضا أسعار فئات “هيونداي أكسنت” السبعة بمقدار ثلاثة آلاف جنيهاً، حيث تم بيعها الفئة القياسية بحوالي 271.500 جنيهاً بدلًا من سعر 268.500، فيما سجل سعر الفئة الأعلى منها حوالي 297.500 جنيهاً بدلًا من سعر 294.500 جنيهاً.

كما ارتفعت أيضاً أسعار فئات “هيونداي كريتا” الثلاثة الأولى بمقدار ثلاثة آلاف جنيهاً لتباع الفئة الأولى بحوالي 373.000 والفئة الثانية بسعر 423.000 جنيه والثالثة تباع بسعر 445.000 جنيهاً، أما بالنسبة إلى سعر الفئة الرابعة الأعلى من السيارة فقد ارتفعت قيمة أسعارها بما يقارب من خمسة آلاف جنيهاً ليسجل قيمتها حوالي 455.000 جنيه.

وزادت أيضاً أسعار فئات “هيونداي إلنترا AD” السبعة، حيث قررت الشركة زيادة بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف جنيهاً على الفئات من الأولى إلى الفئة الرابعة، وأربعة ألاف جنيه للفئة الخامسة، وخمسة آلاف جنيهاً للفئة السادسة، وستة آلاف جنيهاً للفئة السابعة.

أما بالنسبة إلى أسعار “هيونداي إلنترا HD” فقد ارتفعت كافة فئاتها بمقدار ثلاثة آلاف جنيهاً، ليصلح سعر الفئة القياسية الجديد ما يقارب من 263.900 جنيهاً، فيما سجل سعر الفئة الكاملة ما يقارب من 292.900 جنية.

شيفروليه

زاد سعر الطراز المتاح في السوق المصري المحلي من سيارات شيفرولية أفيوسيدان موديل عام 2019، ليتم بيعها بسعر رسمي 213.000 جنيهاً بدلًا من 211.500 بزيادة ألف وخمسمائة جنيهًا.

كما زادت أسعار موديلات شيفرولية اوبترا سيدان بواقع ألفين جنيهاً، ليسجل الفئة الأولى من السيارة 228.400 جنيهاً بدلًا من 226.400 جنيهً، وأما بالنسبة إلى سعر الفئة الثانية فسجلت حوالي 239.500 جنيهاً بدلًا من 237.500 جنيهاً.

كما أقرت الشركة زيادات جديدة على أسعار شيفروليه N300 موديل عام 2018 التي تنتمي إلى “فئة سيارات الفان المزودة بباب خلفي جرار” بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.400 جنيه ليسجل سعرها إلى ما يقارب من 189.600 جنيهاً بدلًا من 185.100 جنيهاً.

وشملت الزيادات التي تطبقها المنصور بداية من اليوم الأحد، حيث سجل سعر سيارات شيفرولية جامبو المزودة بصندوق خلفي سعة 2.5 طن إلى ما يقارب من 355.400 جنيهاً بدلًا من 350.400 جنيهاً.

وسجل سعر شيفرولية جامبو سعة أربعة طن سعر 379.300 جنيهاً، بعد أن سجل سعرها خلال شهر نوفمبر السابق ما يقارب من 376.300 جنيهاً، أما بالنسبة إلى الفئة سعة أربعة ونصف طن فقد أصبح سعرها 424.300 جنيهاً بدلًا من 419.300 جنيهاً.

وأما بالنسبة إلى أسعار الفئة الأكبر من شيفرولية جامبو التي يبلغ سعتها حوالي خمسة أطنان فقد زاد سعرها بمقدار خمسة آلاف جنيه لتباع بحوالي 427.600 جنيهاً بدلًا من 422.600 جنيهًا.

جيلي

ارتفعت أسعار فئات “جيلي إمبريال” الجديدة التي تم طرحها في جمهورية مصر العربية لأول مرة خلال شهر سبتمبر السابق بواقع ثلاثة ألف جنيهاً، ليتم بيعها بسعر رسمي يقدر بحوالي 276.900 جنيهاً بدلًا من 273.900 جنيهًا.

كما ارتفعت كذلك اسعار “جيلي ايمجراند X7” التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات بواقع خمسة آلاف جنيهاً، ليصبح سعرها حوالي 340.000 جنيهاً مقارنة بسعرها 335.000 جنيهاً خلال شهر نوفمبر السابق.

مازدا

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات مازدا اليابانية بإقرار زيادة بمقدار ثلاثة آلاف جنيهأً على كافة فئات سيارة “مازدا 3” موديل عام 2019، بإدراج الزيادة يصبح سعر الفئة الأولى ما يقارب من 357.000 جنيه وسجل سعر الفئة الثانية 417.000 جنيه وأما بالنسبة إلى سعر الفئة الثالثة الكاملة فقد سجل حوالي 421.000 جنيه.

شيري

ارتفعت أسعار سيارلات شيري “تيجو 4” الجديدة بقيمة خمسة آلاف جنيهاً لتسجل سعر الفئة الأولى منها حوالي 349.900 وسجلت الفئة الثانية ما يقارب من 374.900 جنية.

أما شيري “أريزو 5” التي دخلت الدولة المصرية للمرة الأولى خلال فعاليات معرض “أوتوماك فورميلا” السابق، فقد أصبح سعر الفئة الأولى منها حوالي 275.900 جنيه وسجل سعر الفئة الثانية ما يقارب من 272.900 جنية.

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