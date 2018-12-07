كيا ايجيبت تعلن عن ارتفاع أسعار سياراتها بعد تحرير أسعار الدولار الجمركي

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أعلنت شركة “EIT” المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، الوكيل الحصري لسيارات كيا الكورية في مصر، عن ارتفاع أسعار عدد من سياراتها المتاحة في السوق المحلي بواقع 5 آلاف جنيه في ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بعد أيام من قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي وربطه بسعر الدولار في البنك المركزي، وهو ما أكد مجموعة من الخبراء أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بنسب تتراوح بي 2 و6%.

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وزاد سعر جميع فئات كيا سبورتاج الرياضية التي تتعدد استخداماتها، وأصبح سعر الفئة الأولى 459.900 بدلًا من 454.900 جنيه، والفئة الثانية بـ484.900 جنيه مقابل 479.900 جنيه في نوفمبر المنصرم.

وأصبح سعر الفئة الثالثة من كيا سبورتاج موديل 2019 نحو 529.900 جنيه بدلًا من 524.900 جنيهًا، وأصبح سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بعد تحرير أسعار الدولار الجمركي عند 564.900 جنيهًا.

ووصلت الزيادة أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة، وأصبح سعر الفئة الأولى بعد إضافة 5 آلاف جنيه لأسعار نوفمبر 334.900 جنيه، وسعر الفئة الثانية أصبح 359.900 جنيه، أما الفئة الثالثة فقد ارتفع سعرها إلى 384.900 جنيهًا، والفئة الرابعة وصلت إلى 424.900 جنيه.

أما كيا ريو سيدان الجديدة فقد زاد سعر فئتها الأولى إلى 284.900 جنيه إذا ما قورن بـ279.900 جنيها، والفئة الثانية بات سعرها في ظل الزيادة المقررة 314.900 جنيه، والفئة الثالثة 339.900 جنيهًا.

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