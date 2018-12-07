7 أصناف من الفواكه والخضروات ارتفع سعرها بسوق العبور

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ارتفع سعر ما يقارب من سبعة أصناف من الخضروات، خلال تعاملات التجارية اليومية بقيمة خمسون قرشًا، في الأسواق التجارية المصرية، سوق الجملة بالعبور إذا ما قورنت يوم الأربعاء الماضي.

ارتفعت أسعار البرتقال أبو سرة بقيمة خمسون قرشًا في الكيلو جرام، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين اثنين جنيه ونصف واربعة جنيهات، وارتفع سعر كيلو الليمون البلدي بقيمة جنيهًا، ليسجل سعر الكيلو جرام من الليمون ما بين خمسة جنيهات إلى ثمانية جنيهات، تبعا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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ورصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم الفواكه والخضروات، كما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق العبور التجاري.

أسعار الخضروات

سجل سعر الطماطم ما بين اثنين جنيه واربعة جنيها وربع بزيادة تقدر بحوالي خمسونقرشًا في الكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من البطاطس بين ثلاثة إلى سبعة جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

وسجل سعر كيلو البصل ما بين ثلاثة إلى سبعة جنيهات، وتراجع سعر كيلو جرام الكوسة بين ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات ونص، بانخفاض بقيمة جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا بين ستة جنيهات وثمانية جنيهات ونصف، بزيادة خمسين قرشًا، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين جنيه ونصف وثلاثة جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات ونصف، بزيادة خمسين قرشًا، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين اثنين جنيه ونصف وأربعة جنيه ونصف جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

وارتفع سعر كيلو الملوخية خمسون قرشًا، ويتراوح سعر الكيلو ما بين اثنين جنيه وأربعة جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا، وسجل سعر الخيار البلدي بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين ثلاثة وأربعة جنيهات.

أسعار الفواكه

زاد سعر كيلو البرتقال أبو سرة بقيمة خمسون، حيث سجل سعر الكيلو اثنين جنيه ونصف إلى اربعة جنيهات، وسجل سعر كيلو الليمون البلدي بين خمسة إلى ثمانية جنيهات، بزيادة جنيه.

وسجل سعر الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، الجوافة بين 4 و7 جنيهات، الرمان بين 4 و8 جنيهات.

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