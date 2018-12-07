تصريحات هامة من المركزي حول موعد إصدار العملة البلاستيكية

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أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، “إن مطبعة البنك المركزي الجديدة، سوف تقوم بإنتاج نقودًا متنوعة من مادة البوليمر وتعد هذه النقود هي أول نقود بلاستيكية ، ليتم طرحها في السوق المالية المصرية ، خلال عام 2020”.

وأوضح المصدر المسؤول إلى أن تلك النقود سوف تكون على غرار العملات المصرية الورقية التي يتم تداولها خلال الوقت الراهن، ولكنها سوف يتم صناعتها من مادة “البوليمر”، بدلًا من “ورق البنكنوت”.

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وكانت المصادر صرحت مساء أمس، “إن البنك المركزي المصري سوف يبدأ في عملية طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، وأن البداية سوف تكون بفئة العشرة جنيهات، من أجل اختبار السوق المالي المصري “.

وأوصح إلى أن الهدف الرئيسي من طباعة النقود البلاستيكية هو العمل على تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود الورقية، إلى جانب إلى الحفاظ على جودة، ونظافة النقود، من أجل استهلاكها العالي في السوق المالي المحلي المصري”

وأضاف المصدر إلى أن “درجة تأمين النقود البلاستيكية أعلى من النقود الورقية”، إلى أن “النقود البلاستيكية لا تعني أنها سوف تكون على غرار العملات المعدنية المتداولة خلال الوقت الراهن الكوينز”.

وأكد المصدر إن “العملة المصرية البلاستيكية، سوف تكون مثل تلك التي يتم إنتاجها في بعض من دول العالم، من أجل أن تكون قريبة من شكل العملة البريطانية”.

وأكد المصدر المسؤول في البنك المركزي المصري “أن درجة تأمين الفلوس البلاستيكية أعلى بكثير من النقود الورقية البنكنوت”.

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