رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم بسبب الركود

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قال رئيس شعبة القصابين ، بغرفة القاهرة التجارية محمد وهبة أنه يتوقع انخفاضا في أسعار اللحوم في غضون الفترة القادمة، وذلك بسبب الركود الشديد الذي يمر به السوق المصري. وأشار محمد وهبة أن عملية الركود التي يشهدها السوق المصري، لم تعد تتأثر بأعياد أو مناسبات أوالكريسماس والتي كانت ترى انتعاشا في الطلب على اللحوم”.

وأشار رئيس شعبة القصابين إلي أن أسعار اللحوم ثابتة عند مستويات السعر في عيد الأضحى الماضي، ولم تشهد أي زيادة كما تداول مؤخرا إلى 190 جنية، وقال وهبة أن ثمن كيلو اللحم الكندوز في القاهرة الكبرى هو بين 130 و150 جنيهًا، وكيلو اللحم الضاني يتراوح من 130 و160 جنيهًا.

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وأشار وهبة أن كيلو اللحم الجملي هو بين 100 و120 جنيهًا، وكيلو اللحم الجاموسي يتراوح من 100 و110 جنيها، وكيلو اللحم السوداني 90 جنيهًا، وفقا لما قاله وهبة.

وقال رئيس شعبة القصابين أنه يوجد بعض أنوع اللحوم بأسعار مرتفعة وذلك بسبب أنها “قطعيات مميزة” مثل عرق الفلتو والروستو حيث بلغ ثمنها لنحو 170 جنيها للكيلو.