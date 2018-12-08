الإسكان تعلن نتائج الإعلان العاشر وموعد غلق باب التقدم

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سجلت نتائج الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي نجاح بالغ إذا ما تم مقارنتها بالإعلان التاسع السابق، بسبب المزايا التى تضمنها الإعلان العاشر، التي تأتي في مقدمتها العمل على رفع الحد الأقصى للدخل بالنسبة إلى الشخص الأعزب ودخل الأسرة، حتى بلغت خمسة الآف وسبعمائة جنيها، وهو ما أتاح الفرصة إلى شريحة أكبر فى التقدم من أجل الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى.

كما تفوق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، على مشروع أبراج المنصورة، من حيث المبالغ المالية التي حققتها أبراج المنصورة من قيمة المبيعات التي تقدر بما يقارب من مليار ونصف جنيها، بينما سجلت إجمالي المقدمات الخاصة بقيمة مقدمة حجز وحدات الإعلان العاشر الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى إلى اثنين مليار جنيها، رغم أن فترة الحجز لم تنتهى حتى الوقت الراهن.

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ومن المتعين أن ينتهى التقدم من أجل حجز وحدات الإعلان العاشر الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، سواء للأشخاص العاديين أو للراغبين في حجز الوحدات من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرحت المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى “أن إجمالى أعداد المتقدمين والذين قد قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الوقت الراهن حيث وصلت إلى ما يقارب من 145 ألف متقدم، كما تم بيع نحو ثلاثمائة ألف كراسة شروط حتى الوقت الراهن”.

وأضافت “أنه من المقرر ان يتم غلق باب الحجز يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، كما تم مد أيام إضافية للحجز”، وأشار إلى أن الخط الساخن يتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بإجراءات التقدم وطريقة حجز الوحدات الخاصة بالمشروع”.

وتخطت اجمالى مقدمات الحجز ما يقارب من اثنين مليار ومائة مليون جنيها، بينما حققت مبيعات كراسات الشروط حتى الوقت الحالي ما يقارب من ثلاثين مليون جنيها.

كما أكدت مى عبد الحميد، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي قد تم طرحتها ما يقارب من 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى خاصة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم تسليمها بعد ثلاثين شهراً، بمدن التالية “أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، السادات، الغردقة ، بدر ، العاشر من رمضان ، والمنيا الجديدة”.

وأوضحت ان هناك وحدات تتكون من غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى خمسة وسبعون متر مربع بسعر 185 الف جنيه، ووحدة سكنية تتكون من ثلاثة غرف وصالة، بمساحة تصل إلى تسعين متر مربع بسعر 225 ألف جنيه، إلى جانب سداد قيمة وديعة الصيانة التي تمثل خمسة في المئة من قيمة الوحدة السكنية.

وأوضحت مى عبدالحميد ” إن قيمة سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ مائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، وسعر الوحدة التي تتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير فى حدود نسبة مئوية تقدر بحوالي 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ عشرة آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ أربعة عشر ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ ثلاثمائة جنيه مصاريف إدارية لا يتم استردادها، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع مدن ومحافظات التي تم طرح الوحدات السكنية بها، ويتم تسليم الوحدات بعد ثلاثين شهراً من تاريخ نهاية الإعلان العاشر ، على أن يتم سداد عشر دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان”.

على ان يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ بنسبة مئوية تصل إلى 15 % من إجمالي ثمن الوحدة السكنية يتم تحديدها على أساس الدخل والسن، بعد الاستعلام وانطباق الشروط على الراغب في حجز الوحدة، وقبل التعاقد على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري”.

وأضافت إلى “أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز نسبة 40 % من صافى الدخل الشهرى ،بزيادة سنوية تصل إلى نسبة 7 % لمدة تصل إلى عشرين عاماً كحد أقصى، حيث يتم حسابه تبعاً إلى تكلفة الوحدة السكنية ودخل المواطن، ويتم سداد نسبة مئوية بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية كوديعة صيانة للمشروع وطبقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الصدد بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة سبعة في المئة سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.