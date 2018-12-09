رئيس شعبة الأرز للمصريين: «الرز كتير»

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أعلن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة “إنَّ ما يقارب من خمسة وسبعين ألف طن من الأرز سوف تدخل جمهورية مصر العربية قبل يوم الخامس عشر من شهر يناير القادم لعام 2019” مطمئنًا جميع المواطنين «الرّز كتير».

وجاءت تصريحات رجب شحاتة خلال مكالمة هاتفية له خلال برنامج “انفراد”، الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين ويتم بثه عبر قناة “الرافدين” الفضائية”.

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وأضاف “المواطن المصري مستعجل جدًا ومستني يعرف أسعار الأرز، على الرغم من إن الأرز المصري موجود في الأسواق التجارية، والوزير سوف يقوم بعقد جلسة مع المزارعين خلال الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق معهم على السعر ولو رفضوا البديل سوف يكون الأرز الصيني المتاح”، وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية سوف يقوم بالتعاقد مع مصانع وطنية لإنتاج ما يقارب من خمسة وثلاثين ألف طن مكرونة بشكل شهري.

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