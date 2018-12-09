الذهب يصل لأعلى سعر له في ٢٠١٨ وعيار ٢١ يسجل ٦٢٢ جنيها

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رغم ما شهده الذهب هذا العام من تراجع في الأسعار في بعض الشهور، إلا أن المعدن الأصفر أبى أن ينتهي عام ٢٠١٨، دون أن يسجل أرتفاع ملحوظ.

حيث شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق المحلي، ارتفاعا ملحوظا، إذ وصلت لأعلى مستوى لها في العام الجاري ٢٠١٨.

وذكر وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب في مصر شهد ارتفع خلال تعاملات اليوم وصل عيار 21 إلى 622 جنيهًا وهو أعلى سعر له منذ بداية العام، وأرجع واصف هذا الارتفاع نتيجة قفزة الأسعار في البورصة العالمية بنحو 8 دولارات خلال تعاملات الأمس.

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كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 533 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 710.9 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيه.

أما عن أسعار الذهب عالميًا، فنجد إنها قفزت منذ أمس الأول الجمعة، لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا.

ونشرت وكالة رويترز، تقريرا قالت فيه أن ارتفاع أسعار الذهب قد تزامن مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لافتا إلى أن هذا قد يسير بخطى بطيئة في زيادة أسعار الفائدة العام القادم.

ونجد أن المعدن الأصفر قد صعد في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1249.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وبهذا فيمكن القول أن معدن الذهب تعافى ، والذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7% من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وبحلول نهاية الإسبوع، يجني المعدن الأصفر مكاسب تزيد عن 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.