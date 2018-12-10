تفاصيل جولة وزير التجارة والصناعة بشرم الشيخ

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أعلن وزير التجارة والصناعة عمرو نصار عن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية غدًا فعاليات “المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية”، والذى سوف يتم استضافته في محافظة القاهرة خلال الفترة من الحادي عشر إلى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، وتشارك في فعاليات المؤتمر ما يقارب 1055 شركة ‘فريقية منها ثلاثمائة شركة مصرية، إلى جانب مشاركة أربعة وثلاثين دولة بأجنحة وطنية خلال فعاليات المعرض.

صرح المهندس عمرو نصار “إن المعرض الإفريقي الأول للتجارة البنية، يعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية، ترتكز فعاليات المعرض على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع وكذلك الخدمات بهدف العمل على تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى بناء القدرات من أجل التوسع في قدرات الإنتاج ، كما يوفر منصة من أجل عرض السلع، والخدمات، والعمل على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق، والعمل على تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يعمل على توفر فرص من أجل تبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض”.

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وأضاف وزير التجارة والصناعة “أن المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية يعمل على تسليط الضوء على عدد من القطاعات تضم المنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية”.

وأوضح نصار إلى أن فعاليات المعرض سوف تضم العمل على تنظيم يوم وطني لكل دولة من أجل عرض امكانياتها، وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية داخل القارة الإفريقية، حيث ينقسم هذا اليوم إلى قسمين أساسيين، وهما:

قسم العروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية، التي تعبر عن ثقافة كل بلد. وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

نصار يبحث مع الدولة المغربية التعاون بمجال صناعة السيارات

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام وزير التجارة والصناعة باختتام فعاليات زيارته إلى مدينة شرم الشيخ، والتي من خلالها في “منتدى الاستثمار فى أفريقيا” ، حيث عقد المهندس عمرو نصار جلسة مباحثات مع وفد الدولة المغربية المشارك في فعاليات المنتدى، والذي ضم كل من وزير التعاون الإفريقي محسن الجزولى، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، وسفير الدولة المغربية بالقاهرة أحمد التازى.

وأوضح الوزير “ان المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين من أجل تحقيق التكامل في المجال الصناعي المشترك بصفة عامة، وفي مجال السيارات،والصناعات المغذية لها بصفة خاصة، حيث تتوافر لدى الدولة المغربية إمكانات تصنيع هائلة فى مجال صناعة السيارات ، بينما تمتلك الدولة المصرية قدرات تصنيعية ضخمة فى مجال إنتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى فتح الباب أمام الطرفين من أجل التواجد بمنتجاتهم بالأسواق.

وأكد الوزير على ضرورة تفعيل “مجلس الأعمال المشترك بين الدولتين”، حيث قامت الدولة المصرية بإعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس ، وأشار إلى أهمية تشكيل الجانب المغربي من أجل عقد اجتماع للمجلس بجانبيه فى أقرب وقت، بهدف العمل على إحداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر والمغرب.

نصار يبحث مع جيبوتي تعزيز سبل التعاون الاقتصادي

كما عقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي حسن حمد ابراهيم، وتناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبحث مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي.

وأكد المهندس عمرو نصار على “حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا”، وأشار إلى أن دولة جيبوتي تعد محور تجاري، وهي محور لوجيستي هام في القارة الإفريقية، وخصوصاً أنها تعد حلقة وصل أساسية لعدد كبير من دول شرق القارة الإفريقية المطلة على البحر الأحمر.

كما قام وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية لمعرض الصناعات اليدوية الذي تم إقامته على هامش فعاليات “منتدى الاستثمار في أفريقيا”، والذى اختتم فعالياته مساء أمس بشرم الشيخ ، وأعلن الوزير عن إشادته بجودة المنتجات المعروضة بالمعرض، وأبدى استعداد “وزارة التجارة والصناعة” على تقديم الدعم اللازم من أجل تنمية تلك الصناعات ، كما قام الوزير بتفقد الجناح الخاص بـ”مركز تحديث الصناعة”، والذى يقوم على ترويج خدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز إلى قطاع الصناعة.

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