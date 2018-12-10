بروتوكول تعاون بين محافظ بورسعيد ووزارة الزراعة.. إليكم تفاصيله

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صرح عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن توقيع بروتوكول تعاون مع “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” بشأن استغلال المقننات المائية في المزارع السمكية من أجل زراعتها، في إطار التمهيد لتقنين وضع اليد بالمحافظة، وأشار أن هناك التزاما كبيرا فى فئة “صغار المزارعين”، وبشكل فعلي قد تم تقنين أوضاع من قام بالتقديم أرضه الزراعية.

وأشار “إن هناك بعض من الشركات التي تمتلك أكثر من خمسمائة فدان، وشركات أخرى تمتلك ما يقل عن خمسمائة فدان، لم تتقدم أو تلتزم ببروتوكول التعاون، مما يدل على عدم تقنين وضعهم حيث أنهم مخالفين، إلا في حالة التزامهم بكافة الشروط التي قد تم الاتفاق عليها، وسوف يتم بناء على هذا تقنين وضعهم تبعاً للشروط والقواعد المتبعة في هذا الشأن”.

وكشف اللواء عادل الغضبان “إنه التقى مع أهالى منطقة سهل الطينة أكثر من اثنى عشر مرة من أجل تقنين أوضاعهم تبعاً للقوانين والاشتراطات المنصوص عليها، وذلك من خلال شراء كراسات الشروط والالتزام بالشروط والقواعد المتبعة فى هذا الإطار”.

وأضاف الغضبان، خلال كلمته اليوم الأثنين خلال مشاركته في فعاليات اجتماع لجنة الزراعة والرى تحت رئاسة النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان المصري “أن هناك قرار صدر بإزالة المزارع السمكية، وتم منح الأهالى مدة أكثر من عام ونصف لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن هذه المزارع تتسبب فى عدم وصول المياه عند المصب مما يهدد استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه”.

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