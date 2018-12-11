رغم تحرير سعر الدولار الجمركي.. خبراء يؤكدون انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع يناير

صرح عدد من الخبراء المتخصصين في مجال السيارات أن السيارات الأوروبية المنشأ المزودة بمحركات سعتها اللترية أكثر من اثنين لتر، سوف يكون هناك انخفاض في أسعارها مع بداية شهر يناير القادم لعام 2019، وأعربوا عن توقعاتهم أن تصل نسبة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية نسبة مئوية تصل إلى 15%، وهذا التخفيض بسبب تطبيق “الشريحة الأخيرة” من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

شعبة السيارات توجه نصيحة بتأجيل عمليات الشراء حتى يناير القادم

وجه سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية عمرو سمير، نصيحة إلى من يرغبون في شراء سيارات أوروبية المنشأة بمزود محركات بسعة الفين سي سي أو أكثر، إن يؤجلون عملية الشراء حتى شهر يناير القادم لعام 2019، من أجل أن يستفيدوا بانخفاض أسعار السيارات مع تطبيق الشريحة الأخيرة من “التخفيضات الجمركية” على السيارات الأوروبية المنشأ.

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وأوضح “إن تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية سوف يؤثر بشكل ملحوظ وكبير في كافة أسعار تلك الفئة من السيارات الأوروبية المنشأ، على الرغم من تحرير أسعار الدولار الجمركي”.

السبع: السيارات الأوروبية المنشأ بمحركات تتخطى 2000 سي سي ستنخفض بشكل ملحوظ

وأعلن عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية علاء السبع، بموافقته على هذا الرأي، وأشار “إن السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتخطى الفين سي سي سوف تنخفض أسعارها بشكل ملحوظ”، إلا أن علاء السبع “أكد أن تأثير انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ، لن يكون كبيرًا”، وأوضح إن نسبة انخفاض تلك النوعية من السيارات لن يكون أكثر من خمسة عشر في المئة من إجمالي قيمة المبيعات.

معلومات سوق السيارات: الفئات الأقل من 1600 سي سي انخفاض أسعار ما بين 3% إلى 5%

صرح رئيس مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” مصطفى حسين، “إن السيارات الأوروبية المزودة بمحركات أقل من ألف وستمائة سي سي، سوف يكون معدل انخفاض أسعارها ما بين ثلاثة إل خمسة في المئة، أما بالنسبة إلى السيارات ذات السعات الكبيرة قد تصل نسبة انخفاض أسعارها إلى نسبة مئوية تصل إلى خمسة عشر في المئة.

ووجه نصيحة إلى جميع الراغبين في اقتناء السيارات الأوروبية المنشأ التي تقل عن 1600 سي سي ألا ينتظروا حتى شهر يناير القادم لعام 2019، وأوضح “أن بعض الأنباء تشير إلى فرض شرائح ضريبية جديدة قد يتلاشى بسببها تأثير الإعفاء الجمركي، ذلك بعكس السيارات الكبيرة التي سوف تنخفض أسعارها حتى بعد تحرير قيمة الدولار الجمركي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أكد خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018 أن الشريحة الأخيرة من “التخفيضات الجمركية” سوف يتم تطبيقها في موعدها المقرر خلال شهر يناير لعام 2019، نافيًا ما تم تردد من أنباء عن طلب جمهورية مصر العربية تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة لمدة سنتين.

وخلال مطلع شهر ديسمبر الحالي 2019، قررت وزارة المالية المصرية “تحرير أسعار الدولار الجمركي”، وربطه بأسعار البنك المركزي المصري، والعمل على تطبيق السعر الجديد المحدد بقيمة 17.97 جنيهاً على السلع “الاستفزازية والترفيهية”، ومنها الدراجات النارية، والسيارات الخاصة.