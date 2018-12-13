المقاولون العرب: تنفيذ سد تنزانيا جاء بدعم الرئيس السيسي للشركات المصرية

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صرح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس “محسن صلاح”، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشركتهم ، والعديد من الشركات المصرية كان مهما للغاية”.

جاءت تلك التصريحات خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “مساء DMC”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “dmc”، ويقدمة الإعلامي أسامة كمال، وأضاف محسن صلاح “أن جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت نموذجاً لتجربة فريدة في مجال النهضة والتنمية والإنشاءات”، وأشار “أن كل الدول الإفريقية تحاول نقل التجربة المصرية لدولهم لإحداث التنمية”.

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وأوضح “أن مشروع إنشاء سد على نهر روفيجي ثقة مباشرة في التجربة المصرية”، وأكد “أن كلمة الرئيس التنزاني تنم عن روح الحب والصداقة مع الجانب المصري”.

وصرحت شركة المقاولون العرب عن توقيع اتفاقية تحالف “شركة السويدي إليكتريك” مع تنزانيا الاتحادية من أجل إقامة سد وإنشاء محطة توليد كهرومائية على نهر روفيجي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار.