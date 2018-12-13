وزارة الزراعة تعلن تفاصيل محصول القمح المستهدف خلال موسم الشتاء

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صرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عباس الشناوى “إن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال هذا الموسم الجديد، سجلت حوالي اثنين مليون وسبعين ألف فدان، وجارى الحصر والزراعة من أجل الوصول إلى المستهدف زراعته من خلال التركيب التأشيري”.

وأوضح الدكتور عباس الشناوي “جاري العمل على حصر المساحات المزروعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، من أجل الوصول إلى المستهدف من زراعة محصول القمح”، وأضاف “أن هناك لجان دورية من أجل المرور على زراعات القمح وحثهم على زيادة المساحات المنزرعة والعمل على حل مشاكلهم والمعوقات والعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج”.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة الدكتور محمد يوسف “إنه جارى زراعة المحصول الشتوى، وخصوصاً محصول القمح من أجل الوصول إلى المستهدف الذي يقدر بحوالي ثلاثة مليون وأربعمائة ألف فدان، والعمل على تكثيف لجان حصر المساحات المنزرعة، وتوزيع جميع المقررات السمادية خاصة للمساحات المزمع زراعتها قمحًا تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى”.