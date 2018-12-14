التخطيط تعلن عن أهم إنجازات الحكومة خلال 90 يوم

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صرحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن نتائج “حصاد مرحلة البناء خلال تسعين يوماً” الخاصة ببرنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالى 2018/ 2019، وذلك فى إطار الحرص على الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرامج عمل الحكومة المصرية، والمشروعات والبرامج الخاصة بالتنمية التي يتم تقديمها في إطار تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد “أن بيانات المتابعة للربع الأول من العام المالي 2018/2019 تكشف عن الانتهاء التام من تنفيذ أربعمائة وتسعين مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 27.2 مليار جنيه، وذلك فى ثلاثة عشر قطاعًا موزعة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية”.

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وأضافت الدكتور هالة السعيد “يأتي من ضمن تلك المشروعات عدد مائتين وثمانية وثلاثون مشروع مجال الصحة، والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيهاً، إلى جانب مائة وأربعة وستون مشروع تم إقامته في الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية تصل إلى اثنى عشر مليار جنيهاً”.

وأوضحت “أن برنامج عمل الحكومة المصرية قد أعطى أولوية كبرى من أجل الارتقاء بجودة الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخصوصاً فى المناطق الأكثر احتياجاً”، وشددت على ضرورة إعطاء دفعة ملحوظة للاستثمارات العامة فى جميع المجالات”.

قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بنشر مجموعة من “الانفوجرافات” التي تتناول حصاد التسعين يومياً في الربع الأول من العام المالى 2018/ 2019، وذلك لقطاعات التعليم العالي، الشباب والرياضة، والثقافة.

حصاد الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 في قطاع الشباب والرياضة

تم إقامة مشروعات في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية بما يقارب من مائة وواحد مليون جنيه وهى مشروعات تهدف إلى “تطوير مراكز الشباب فى القرى الأكثر احتياجاً، وبدأ تنفيذ تلك المشروعات خلال شهر يوليو عام 2017، وتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال شهر أغسطس لعام 2018 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11.2 مليون جنيه، في محافظة قنا، ومحافظة سوهاج.

يتضمن القطاع مشروع إقامة ملاعب والعمل على تطوير مراكز الشباب والذى بدأ خلال شهر نوفمبر لعام 2015 ، وتم الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بتكلفة إجمالية سجلت 61.8 مليون جنيه في المناطق التالية” المعادى الجديدة، منطقة بولاق، ومنطقة منشية البكري، ومنطقة وأبو سمبل”، كذلك مشروع العمل على استكمال إقامة حمامات السباحة في مراكز الشباب والذى بدأ خلال شهر أبريل عام 2017 وتم الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 5.3 مليون جنيه في ملوي التابعة لمحافظة المنيا.

حصاد الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 في قطاع الثقافة

كما عرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انفوجراف عن أنجازات التسعين يوماً خلال الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 بقطاع الثقافة، ومنها “مشروع مسرح محمد عبد الوهاب” القائم في محافظة الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9.9 مليون جنيه، بدء المشروع خلال شهر مايو عام 2017 وتم الانتهاء منه خلال شهر يوليو لعام 2018 ، حيث يهدف المشروع إلى العمل على تحويل المسرح إلى “قاعات مغطاة” من أجل استغلاله طوال أيام السنة، وليس فقط خلال فصل الصيف، ويتضمن أيضا المشروع إدراج قاعات من أجل تدريب الفرق الفنية والبروفات بطاقة استيعابية 600 مقعد.

حصاد الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 في قطاع التعليم العالي كما نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية انفوجراف آخر عن إنجازات “قطاع التعليم العالي” كأحد أهم القطاعات التى تضمنها حصاد التسعين يومًا خلال الربع الأول من عام 2018/ 2019، والذى يضم مشروعان بتكلفة إجمالية سجلت حوالي 29.7 مليون جنيهاً، أهم تلك المشروعات إقامة “وحدة غسيل الكُلى الجديدة” في مستشفى الدمرداش والذى بدأ خلال شهر يناير لعام 2018 وتم الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بتكلفة تقدر بحوالي 9.7 مليون جنيهاً في محافظة القاهرة، وتضمن المشروع إقامة وحدة تحتوي على سبعة وأربعين ماكينة غسيل، إقامة “محطة المياة مستوردة بالكامل”، تحتوي على أحدث “فلاتر معالجة المياه، تحتوى على نظام CDS”.

وضمت إنجازات الربع الأول من العام المالي على “مشروع تطوير مستشفى الشاطبى لطب الأطفال”، والذي تم الانتهاء منه خلال سبتمبر لعام 2018، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي عشرين مليون جنيه في محافظة الاسكندرية، وذلك بهدف تطوير “وحدة الأمراض العصبية وأمراض الدم، إلى جانب العمل على تطوير وحدة طوارئ الأطفال، وكذلك تطوير العناية المركزة للأطفال”، والعمل على إقامة مبنى إدارى الإداريين، والعاملين، والعمل أيضا على تطوير “وحدة أمراض الجهاز التنفسي”، وتطوير وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.