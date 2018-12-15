الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

انخفضت أسعار الذهب عالميًا، أمس الجمعة، واتجهت أسعار المعدن الأصفر لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي لها خلال خمسة أسابيع بشكل فعلي، بعد ارتفاع “الدولار الأمريكي” مع تحول تركيز المساهمين لزيادة متوقعة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع القادم.

وتبعاً لما أعلنته “وكالة رويترز” فقد انخفضت أسعار الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0.4 % خلال التعاملات الفورية مسجلة ما يقارب من 1237.65 دولار للأوقية “الأونصة”، مع حلول الساعة 7:47 بتوقيت جرينتش، يجدر هنا الإشارة أنه خلال وقت سابق من تلك الجلسة، سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى منذ يوم 6 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018 مسجلة 1236.80 دولار للأونصة.

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اسعار الذهب اليوم في السعودية

وقد انخفضت أسعار الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0.3% خلال تعاملات العقود الآجلة مسجلة 1244.2 دولار، على العكس من العملة الأمريكية “الدولار” فقد ارتفع مؤشر قياس أداء “العملة الأمريكية” في مقابل سلة العملات الرئيسية التي يقدر عددها بستة عملات بنسبة مئوية تصل إلى 0.2%.

ومن المتعين على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي التابع للولايات المتحدة الأمريكية “أسعار الفائدة” خلال اجتماعه القادم المقرر عقده خلال الثامن عشر، والتاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، وذلك للمرة الرابعة خلال هذا العام.