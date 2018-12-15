أسعار الذهب تتجه لأكبر هبوط أسبوعي عالميا في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

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أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب هبوطا حيث سجلت أكبر هبوط أسبوعى فى الخمس أسابيع بسبب ارتفاع الدولار مع إتجاه تركيز المساهمين نحو ارتفاع متوقع لسعر الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاض بنحو 0.4 % فى التعاملات الفورية لنحو 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، وفى حين سابق من الجلسة، شهدت الأسعار أقل مستوى منذ 6 ديسمبر لنحو 1236.80 دولار للأوقية.

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والمعدن النفيس ينخفض بنحو 0.6 % هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب 0.3 % فى العقود الآجلة لنحو 1244.2 دولار. وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيم أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تحتوي على ست عملات أساسية، بنسبة 0.2 %.ومن المنتظر على نحو واسع أن يقون البنك المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة أثناء اجتماعه فى 18 من ديسمبر، وهذا للمرة الرابعة من هذه السنة.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى، انخفاضا ملحوظا، مثل البلاديوم بنسبة 1% خلال التعاملات الفورية لنحو 1248.99 دولار للأوقية، وكان البلاديوم قد سجل أعلى نسبة على الإطلاق لنحو 1269.25 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة بنحو 1% إلى 14.61 دولار للأوقية، وهى في ارتفاع بنحو 0.3 % هذا الأسبوع.

بينما شهد البلاتين استقرارا عند 792.90 دولار للأوقية، ويتوجه ليسجل مكسب أسبوعى بعدما شهد تراجع لنحو خمسة أسابيع.