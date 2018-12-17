الإسكان تعلن عن أسباب زيادة الإقبال على الإعلان العاشر.. تخطي الـ 3 مليارات جنيه

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أعلنت مصادر مسؤولة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري “أن إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر قد تخطت الثلاثة مليار ومائة وخمسين مليون جنيهاً مصرياً، حتى نهاية فترة الحجز”، وأكدت المصادر أن “الإعلان العاشر” يعد الأكبر من حيث المتقدمين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين إلى الإعلان لحجز الوحدات السكنية في المشروع حوالي مائتين وخمسة وعشرين ألف مواطن حتى تم الإعلان عن غلق باب الحجز، والذى انتهى يوم السبت السابق.

كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبد الحميد، عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة الإقبال على حجز الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان العاشر، ومن أهم تلك الأسباب التالي:

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ثقة المواطنين فى مشروعات الدولة.

بالإضافة إلى إدراج المزيد من المزايا في الإعلان العاشر.

وأكدت مي عبد الحميد “أن من أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ثلاثة غرف، وهو ما يتناسب مع دخل وإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة”.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى “أن هناك مزايا أخرى لوحدات الإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على ثلاثين شهرًا، وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال ثلاثة أيام، وهي الفترة التي كان يحددها البنك أو جهة التمويل”.

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