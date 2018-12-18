تصريحات هامة من وزير الكهرباء حول قيمة دعم القطاع

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صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن تكلفة دعم الكهرباء حتى الوقت الراهن تبلغ حوالي ستة وأربعين مليار جنيهاً على الرغم من أن الدعم المخصص لقطاع الكهرباء يبلغ حوالي ستة عشر مليار جنيهاً بالموازنة العامة للدولة المصرية، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تحسين الخدمات.

وأكد الدكتور محمد شاكر على هامش مشاركته فى “مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الرابع عشر” المقام في مدينة شرم الشيخ أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفعت الأسعار من أجل تعويض بعض من فئة محدودي الدخل، وأوضح “زودنا الأسعار على الأغنياء الذين يستهلكون أكثر، ولكن عددهم قليل جداًّ حتى لا يكون هناك فارق كبير”.

وأضاف الوزير “أن تحسين الكهرباء، والقضاء على مشاكلها، له تأثير كبير على فرص الاستثمار بجمهورية مصر العربية”، وأشار “يعلم كل مستثمر في العالم، أنه لا يوجد مشكلة فى الكهرباء بمصر وهذا يعظم الفرص الاستثمارية”.

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