مصدر بالمركزي: تلقينا طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر

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كشف مصدر مطلع بالبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 ديسمبر، عن أن البنك المركزي المصري تلقى عدد من الطلبات من بعض البنوك الأجنبية لفتح فروع لها في مصر.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي مازال يبحث فكرة إعادة منح التراخيص للبنوك الأجنبية في مصر، وحسب ما جاء على لسان المصدر ، فإن السوق المصرفي المصري أصبح جاذبًا ومربحًا لما يتمتع به من ملاءة مالية قوية وهو ما دفع البنوك لطلب فتح فروع في مصر.

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وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد نشرت على لسان مصدر بالبنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك، تدرس الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

لافتًا أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتعتبر انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

وأضاف المصدر أن الطلبات المقدمة من بعض البنوك الدولية التي تسعى للعمل في السوق المصرية، تعتبر خطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، خاصة لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.

جدير بالذكر أن عدد البنوك التي تعمل في السوق المصرية نحو 38 بنكًا ما بين بنوك وطنية وأجنبية.