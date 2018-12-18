كريم تعتزم إدراج التوك توك ضمن خدماتها في مجال النقل

صرح العضو المنتدب لشركة كريم مصر المهندس وائل أبو العلا، “إن شركة كريم مصر تدرس دخول جميع المركبات في مظلة النقل التشاركي، بما فيها مركبات التوك توك، وغيرها من وسائل النقل المختلفة تبعاً للقانون المصري”.

جاءت تلك التصريحات من العضو المنتدب لشركة كريم مصر خلال مناقشة لبعض من المؤسسات الصحفية اليوم، وأوضح “أن شركته تخدم نحو مائة مليون عميل في المنطقة، وتسعى للتوسع لخدمة ثلاثمائة مليون عميل خلال السنوات القادمة”.

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وأضاف وائل أبو العلا إلى “أن اللجنة التشريعية التي تعمل على قانون النقل التشاركي، أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات التي تقدمت بها شركة كريم مصر”، وأوضح “أن الشركة قامت بتخصيص ما يقارب من مائة وعشرين مليار دولار استثمارات بمنطقة الشرق الأوسط”.