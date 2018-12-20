السياحة تعلن عن وجود ممثلين للقطاع في محادثات الجانب السعودي بشأن الحج

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صرح رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين في وزارة السياحة مجدى شلبى، “إن قطاع الشركات ولأول مرة يضم ممثلين من غرفة الشركات ومن اللجنة العليا للحجز من أجل بحث كافة النواحي الفنية من أجل إجراء مباحثات مع المملكة العربية السعودية حول آليات موسم الحج القادم.

أكد مجدي شلبي “أن ضم ممثلي عدد من غرفة السياحة بسبب تحقيق رؤية وزيرة السياحة الثاقبة، التي تهدف إلى تبني اللجنة العليا للحج والعمر لهذا التوجه من أجل المحافظة على مصالح الشركات المصرية السياحية، والعمل على النهوض باستثمارات السياحة المصرية”.

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كما ناشد رئيس قطاع الشركات السياحة “وزارة السياحة المصرية” على ضرورة وعي الشركات السياحية بأن هناك ممثلين ينوبون عنهم في تلك المحادثات التي سوف يتم إجراؤها اليوم الخميس مع الجانب السعودي، وأكد “إن مسؤولية غرفة الشركات، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة” سوف تكون متضامنة مع وزارة السياحة للعمل على وضع البنية الرئيسية للحج حتى لا يكون هناك أي معوقات أو عقبات بشأن عدم امتلاك الوزارة “لرؤية فنية”.

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