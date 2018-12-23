المركزي يعلن ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال سبتمبر 2018

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صرح تقرير صادر عن “البنك المركزي المصرية” عن ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018، حيث سجل ما يقارب من 951.12 مليار جنيهاً في مقابل 923.524 مليار جنيهاً خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 بفارق يقارب من 27.6 مليار جنيهاً مصرياً، إذا ما قورنت تلك النتائج مع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال شهر يوليو لعام 2018 حيث سجلت 25.32 مليار جنيهاً مصرياً.

كما أوضح التقرير الصادر عن “المركزي المصري” إن حجم صافي المطلوبات من الحكومة المصرية قد سجل ما يقارب من 625.3 مليار جنيهاً خلال شهر سبتمبر السابق في مقابل ما سجله خلال شهر أغسطس من عام 2018 حيث سجل ما يقارب من 595.9 مليار جنيهاً، مقارنة بما سجله خلال نهاية شهر يوليو لعام 2018 حيث سجل 593.5 مليار جنيهاً مصرياً.

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سجلت حجم الأوراق المالية ما يقارب من 492.7 مليار جنيهاً، في مقابل ما سجلته خلال شهر أغسطس لعام 2018، حيث سجلت ما يقارب من 492.13، في مقابل ما سجلته خلال شهر يوليو 2018، حيث بلغت ما يقارب 491.4 مليار جنيهاً.