بالفيديو.. مفاجأة في أسعار العقارات خلال 2019 ونصائح هامة لراغبى الاستثمار العقاري

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صرح رئيس غرفة التطوير العقاري طارق شكري “إن مرحلة دفع مقدم العقار ثم بيعه مباشرة من أجل تحقيق ربح فوري قد انتهت، ولا ننصح الإقدام على هذا الأمر خلال العام القادم 2019″، وأوضح “أن المنافسة والعرض الكثيف في العقارات جعل المطورين يلجأون إلى فتح مدة التقسيط لمدة سبعة أو ثمانية سنوات، وتلك الخطوة جيدة لراغبي الشراء خلال عام 2019 / 2020، وذلك يعتبر أنسب توقيت من أجل شراء العقارات”.

جاءت تصريحات طارق شكري خلال حواره الإعلامي ببرنامج “الحكاية”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إم بي سي مصر”، وأكد “خلال العامين القادمين 2019/ 2020، سوف تحقق العقارات المباعة أرباح تصل نسبتها المئوية إلى خمسة وعشرين في المئة عند بيعها مرة أخرى”.

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وقدم رئيس غرفة التطوير العقاري نصيحة إلى كافة الراغبين في الاستثمار في المجال العقاري بالتفكير في شراء وحدات صغيرة حيث أنها سوف يكون الإقبال عليها أكبر، وسوف تباع بشكل أكبر وأسرع، وعليه الراغب في هذا الاستثمار اختيار شركة العقارات التي سوف يتعامل معها بحرص، وعناية فائقة.

وأوضح “أما بالنسبة إلى الراغبين في شراء الوحدات السكنية أمامهم فرصة تاريخية عليهم اغتنامها مع بداية العام الجديد 2019″، وأكد “أنه خلال العامين القادمين سوف نشهد إرتفاع في أسعار العقارات بسبب المدخلات على سوق العقارات، والمتمثلة في زيادة أسعار البنزين، وأسعار الغاز”.