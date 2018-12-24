تصريحات هامة من المجتمعات العمرانية حول المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي

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أعلن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس كمال بهجات، عن قرب الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من ثلاثمائة وتسعة وسبعين مشروع خدمي قائم في المدن الجديدة بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف “يجري العمل على تنفيذ ما يقارب من مائتين وأربعة وتسعين مشروع خدمي بخلاف مشروعات أخرى قائمة بالمدن الجديدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، خلال مراحل الطرح المختلفة، وكلها تعمل على توفير خدمات على مستوى عالي للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي القائمة بالمدن الجديدة.

وأوضح “أن المبانى الخدمية الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي القائمة في المدن الجديدة، موزعة على النحو التالي: مائة وسبعة وعشرين مدرسة للتعليم الأساسي، والتعليم التجريبي، والتعليم الثانوي، وغيرها، إقامة مائة وعشر ة حضانة، وخمسة وثمانين مشروعي خدمي في مجال الصحة متمثلة في “إقامة وحدات صحية، ومراكز طيبة، وغيرها من المؤسسات الطيبة”.

وأكد على إقامة مائتين واثنين سوق تجاري، وإقامة ما يقارب من ثلاثة وثمانين مبنى خاص بالخدمات الرياضية مثل إقامة “نوادي رياضية، ملاعب ثلاثية، وملاعب خماسية، وغيرها من المنشآت الرياضية”، وإقامة مائة وأربعة عشر مبني خاص بالخدمات الدينية مثل إقامة مساجد، وكنائس، وإقامة ما يقارب من خمسة وخمسين مبنى خاص بالخدمات العامة، مثل إقامة “مخابر، ونقاط شرطة، ونقاط إطفاء، وغيرها من المبنى الخدمية”.

وأشار المهندس كمال بهجات “أنه تم حتى الوقت الراهن الانتهاء من تنفيذ مائتين ألف وواحد وحدة سكنية، في مشروع الإسكان الاجتماعى، في عشرين مدينة جديدة، وجاري العمل على تنفيذ مائتين ألف وستة وحدة سكنية في مشروعات سكنية أخرى، إلى جانب إقامة مائة وأحد عشر وحدة سكنية خاصة بمرحلة الطرح المختلفة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من قطاعات أخرى تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المحافظات”.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن “أنه لا يتم الاكتفاء ببناء تلك الوحدات السكنية فقط، الخاصة في مشروع الإسكان الاجتماعى، بل يتم أيضاً إقامة جميع المبانى الخدمية، من أجل توفير مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، يليق بالمواطن المصرى، ويعمل على تلبية طموحاته”، وأوضح “أنه تم ويجرى تنفيذ العمل على طرح ما يقارب من سبعمائة وستة وسبعين مشروعاً خدمياً بمناطق الإسكان الاجتماعي القائمة في المدن الجديدة”.

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