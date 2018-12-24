3 مناطق صناعية مؤهلة للاستثمار بشمال سيناء.. تعرف عليها

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تم تخصيص جلسة كاملة خلال فعاليات “مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس”، الذي عقد على مدار يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، وتضمنت فعاليات تلك الجلسة مناقشة “الاستثمار بسيناء”، شارك في فعاليات الجلسة رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب مميش، ومحافظ جنوب سيناء واللواء خالد فودة، ورئيس جمعية الصناع المصريون الدكتور وليد هلال.

المناطق الصناعية المتاحة للاستثمار بسيناء

تضم محافظة شمال سيناء ثلاث مناطق صناعية، وهي كالتالي “المنطقة الصناعية القائمة في منطقة بئر العبد، مقامة على مساحة تقارب من مائتين وثمانية وثلاثون فدان أي ما يقارب من 999600 متر مربع، وتبلغ إجمالي المساحة الشاغرة بمنطقة بئر العبد الصناعية حوالي 600000 متر مربع، وتشمل تلك المنطقة الصناعية العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل نشاط التعدين، والصناعات الخشبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، وتغطي تلك المناطق مرافق “المياه، والصرف الصحي، والكهرباء كمرحلة أولى” تبلغ مساحتها ما يقارب من ستين فدان، وتبعاً للتصريحات الصادرة عن “مكتب خدمة المستثمرين بمنطقة شمال سيناء”.

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المنطقة الصناعية الحرفية القائمة بمنطقة “المساعيد”، وتتخصص تلك المنطقة في مجال “الصناعات الصغيرة، والورش”، مقامة تلك المنطقة الصناعية الحرفية على مساحة تقارب من ثلاثمائة وسبعة وستون فدان أي ما يقارب من 1.541.400 متر مربع، وتصل إجمالي المساحة الشاغرة بتلك المنطقة الصناعية حوالي 545000، تتضمن تلك المنطقة العديد الصناعية العديد من الأنشطة مثل “الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، وصناعة الطوب الأسمنتي”، وتغطيها خدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء بنسبة مئوية تصل إلى ثلاثين في المئة من إجمالي مساحتها، وبها شبكة طرق بنحو سبعين في المئة.

المنطقة الصناعية القائمة بوسط سيناء، والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب من 78389.5 فدان، تخضع تلك المنطقة لولاية مباشرة من المحافظة، وتضمن ثلاثة مناطق وهي كالتالي “المنطقة الصناعية القائمة في منطقة أبوزنيمة البالغ مساحتها ما يقارب 3908.93 فدان أى 16417506 متر مربع، وتبلغ اجمالى المساحات الشاغرة بها حوالي 15631315 متر مربع ، وتضم تلك المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بمواد البناء مثل “الرخام والبلاط، وجبس، والرمل، والزجاج” بناء على البيانات الصادرة عن “مكتب خدمة المستثمرين” القائم بجنوب سيناء.

وهناك المنطقة الصناعية القائمة بالقنطرة شرق المقام على مساحة تصل إلى تسعمائة وعشرة فدان، أى ما يقارب من 3822000 متر مربع وتبلغ إجمالي مساحة المنطقة الصناعية الشاغرة حوالي 1050446، وتضم المنطقة الصناعية الأنشطة الاقتصادية التالية “صناعة المواد غذائية ، صناعات كيماوية، صناعة الغزل والنسيج ، وصناعة ورقية ، وصناعات هندسية ، و صناعات معدنية ، وصناعة مواد بناء”، المنطقة الصناعية مقسمة الى ستة مراحل تغطي المرافق المرحلة الاولى والثانية فقط، تبعاً للتصريحات الصادرة عن “مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية”.

وهناك المنطقة الصناعية الاولى، والمنطقة الصناعية الثانية المقام على مساحة تصل إلى 535 فدان، وتضم تلك المنطقة الصناعية العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل “غذائية، كيميائية، غزل و نسيج، ورقية، هندسية، معدنية، مواد بناء”.

مناطق حرة قائمة بالمنطقة الحرة العامة بنويبع

صرحت “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” عن بدء العمل في إقامة “المنطقة الحرة العامة” القائمة في نويبع، والتى تستهدف جذب العديد من الاستثمارات، والتي يتوقع أن تلك إجمالي تلك الاستثمارات بما يقارب من ثلاثة مليارات دولار، سوف تصبح أول منطقة حرة قائمة في منطقة سيناء، وسوف تكون أول منطقة حرة مرتبطة بميناء بشكل مباشر، حيث تعد نموذج للجيل الرابع من المناطق الحرة.

ويفصل المنطقة الحرة عن ميناء نويبع طريق بعرض ثلاثين مترًا تقع داخل نطاق مدينة نويبع مائة وستين كيلو متراً من مطار شرم الشيخ الدولي، حوالي خمسة وستين كيلو مترا من مطار طابا الدولي تتوسط المنطقة السياحية والزراعية شرق المدينة بالقرب من ساحل خليج العقبة

يتميز موقع المنطقة الحرة بأنها تقع على “طريق القاهرة السويس السريع” واجهة 2.5 كيلو متر، وتتوسط احدث التجمعات السكانية الكبيرة بكثافة سكانية تصل إلى 2.5 مليون نسمة في المدن التالية “مدينتي، الرحاب، الشروق، هليوبوليس الجديدة ، مدينة بدر”، وعشرين كيلومتر من مطار القاهرة، وستين كيلو متر من ميناء السويس، وثمانين كيلو متر من ميناء السخنة، كما يقوم على خدمة مجمع خدمات الاستثمار بالإسماعيلية محافظات “السويس، بورسعيد ،جنوب وشمال سيناء”.

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، “‘عن إقامة مركز ومنطقة استثمارية خلال الفترة الراهنة في منطقة أبو زنيمة، على مساحة تصل إلى ستة عشر مليون متر مربع، بحجم استثمارات تصل إلى أربعة مليارات جنيهاً مصرياً، بهدف إقامة مجمع للصناعات الزجاجية الرمال البيضاء، وإقامة مجمع للصناعات المتكاملة، وإقامة مجمع صناعات جبس، وإقامة مجمع صناعات متكامل رخام وجرانيت، وإقامة مجمع صناعات الطفلة والحجر الجيري، ومواد البناء، وإقامة مجمع للصناعات الصغيرة، بإجمالي عدد يصل إلى أربعة وثلاثون مشروع”، وأضاف المحافظ “أن ثمانية وخمسون شركة تقدمت من أجل البدء في إقامة مصانع بالمنطقة الصناعية”.

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