توقعات أسعار العقارات في مصر خلال 2019

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أعلن رئيس مكتب شركة جيه إل إل “JLL” للاستشارات العقارية القائم في جمهورية مصر العربية ايمن سامي عن توقعه إن ترتفع أسعار العقارات داخل السوق المصري بنسبة تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين في المئة خلال العام الجديد 2019.

وأوضح أيمن سامي خلال تصريحات صحفية له اليوم “أن الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات التي حدثت في العام الأول بعد إن تم تحرير سعر الدولار لن تتكرر مرة ثانية، وأضاف “أنه من المتوقع استمرار تباطؤ السوق العقارية بجمهورية مصر العربية خلال العام الجديد 2019، بسبب ارتفاع الأسعار، وقلة القوة الشرائية، كما حدث في عام 2018”.

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وأعلن عن توقعه أن يبدأ سوق العقارات المصرية في التعافي من حلول عام 2020، تزمناً مع طرح القطاع الخاص ما يقارب من أربعين ألف وحدة سكنية، مقارنة بما يصل إلى خمسة عشر ألف وحدة سكنية خلال عامي 2017/ 2018 لكل منهما.

وأشار رئيس مكتب شركة جيه إل إل، “أن العام الجاري 2018 ، قد شهد ارتفاع نسبي في الأسعار بحوالي خمسة وعشرين في المئة” ، وأكد “أن مدينة القاهرة الجديدة شهدت ارتفاع في أسعار العقار بنسبة تصل إلى 19%، وشهدت عقارات مدينة السادس من أكتوبر ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 24%”.

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