برلماني: هناك حاجة ضرورية لوجود شركات عالمية لترويج الاستثمار بمصر

صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب النائب ياسر عمر شيبة، “أن هناك حاجة ملحة من أجل وجود شركات عالمية لتقوم بالترويج للاستثمار بجمهورية مصر العربية”، وأكد “أن الخبرة التي تملكها تلك الشركات العالمية تمكنها من الوصول إلى المستثمرين”.

وأوضح البرلماني “على الرغم من حاجتنا إلى التعاون الدولي لنهضة الاستثمار بالدولة المصرية، إلا أنه لا مفر في الاعتماد على المستثمر المحلي، الذي يعد نافذة يطلع من خلالها المستثمر الأجنبي على الوضع الاقتصادي داخل الدولة المصرية، والتساهيل الاستثمارية بالبلاد”، وأشار “إلى أن أي مستثمر أجنبي ينظر في البداية إلى طبيعة الوضع الداخلي والحالة التي يمر بها المستثمرون فيها”.

وطالب ياسر عمر شيبة “بإزالة العقبات والمعوقات التي تقف عائقاً أمام المستثمرين المحليين، والعمل على تفعيل المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار لهم بشكل أكبر”، وأشار “من جهة أخرى، أرى أن الحكومة المصرية معذورة إلى حد ما، بسبب وجود حالات طارئة خارجة عن إرادتنا، تؤثر بشكل سلبي على الاستثمار داخل الدولة المصرية، من ضمنها الحالة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، أكد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات اللازمة الخاصة بملف الترويج للاستثمار فى مصر بشكل سريع، وأوضح “أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المصرية أصبحت لدينا فرص استثمارية واعدة”، ووجه رئيس الحكومة المصرية بضرورة مناقشة عروض الشركات العالمية من أجل الترويج للاستثمار داخل الدولة المصرية.