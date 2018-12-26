تعرف على أكثر السيارات شعبية في مصر خلال عام 2018

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من المتعارف عليه أن الشارع المصري يرتبط بفئات معينة من “السيارات” التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات المصري، ومن أهم العوامل التي تحدد شعبية السيارات سعر السيارة، إلى جانب توفير قطع الغيار الخاصة بها من أجل سهولة استهلاكها بنفاق تتناسب مع المستهلك المصري.

أهم السيارات التي تتمتع بشعبية داخل السوق المصري

سيارة هيونداي فئة الفيرنا

تأتي على قائمة تلك السيارات التي تتمتع بشعبية داخل السوق المصري “سيارة هيونداي” فئة الفيرنا، التي تعد من أكثر السيارات انتشارا في جمهورية مصر العربية خلال السنوات السابقة، وتتواجد من خلال ستة فئات مختلفة مزودة جميعها بمحرك سعة تصل إلى 1.6 لتر، بنقالي حركة أتوماتيك وناقل حركة يدوي .

تتراوح أسعار سيارة هيونداى فيرنا لعام 2018 ما بين 158.500 جنيهاً، وتصل إلى ما يقارب من 185.900جنيه، واستطاعت شركة هيونداي أن تبيع ما يقارب من 6843 سيارة من سياراتها من إنتاج عام 2018، وتبعاً للإحصائيات الصادرة عن “مجلس معلومات سوق السيارات أميك”، حتى شهر سبتمبر السابق لعام 2018.

سيارة لانوس

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السيارة الأخرى التي تنافس انتشار السيارة فيرنا في سوق السيارات المصري، هي سيارة “لانوس” حيث تتواجد بفئاتها القديمة “دايو”، كما تتواجد نسختها المستحدثة وهي سيارة شفروليه.

سيارة شيفرولية

وقدمت شركة شيفروليه السيارة بفئة واحدة بمحرك سعة تصل إلى 1.5 لتر، بقوة ستة وثمانين حصان، وناقل حركة يدوي، ويبلغ سعرها الرسمي داخل السوق المصري للسيارات ما يقارب من 158.500 جنية.

سيارة سيراتو

تواجدت الشركة الكورية كيا داخل سوق السيارات المصري، بسيارتها “سيراتو”، التي احتلت مركز بين العديد من السيارات التي تعد أكثر شعبية داخل سوق السيارات المصري، والتي حازت على ثقة العديد من الراغبين في اقتناء السيارات بمصر. تتاح داخل السوق المصري لسيارة سيراتو بـ “خمس فئات لعام 2018″، المزودة بمحرك سعته تصل إلى 1.6 لتر بقوة مائة وثلاثين حصانا، وناقل حركة ستيبترونيك، وتبدأ أسعار سيارة سيراتو لعام 2018 ما بين 290.000 جنيه لأقل فئة و تصل إلى ما يقارب من 370.000 جنيه لأعلى فئة.

سيارة هيونداي النترا

في خانة اهتمامات المصريين الشغوفين باقتناء السيارات، تتواجد السيارة هيونداي النترا التي اكتسحت السوق المصرية خلال عام 2012، واستمرت حتى الوقت الراهن، أتاحت سيارة هيونداي إلنترا داخل سوق السيارات المصري خلال عام 2018 ثمانية فئات مختلفة، والفئات الأدنى مزودة بمحرك سعة تصل إلأى 1.6 لتر بقوة 121 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك من ستة نقلات، أما الفئات الأعلى زودت بمحرك تصل سرعة إلى 1.6 لتر بقوة مائة وخمسة وخمسين حصانا وناقل حركة ستيبترونيك. أما بالنسبة إلى أسعار السيارات هيونداي إلنترا إتش دي داخل السوق المصري تراوح أسعارها ما بين 246.000 جنيه، وتصل إلى ما يقارب من 284.000 ألفًا للفئات الأعلى. سيارة نيسان صني احتلت السيارة اليابانية نيسان صني مرتبة هامة بين تفضيلات المصريين داخل سوق السيارات، حيث استطاعت الشركة اليابانية بيع ما يقارب من 9.899 سيارة خلال العام الجاري 2018 كأكثر السيارات مبيعا في جمهورية مصر العربية. وتتواجد NISSAN SUNNY بثلاثة فئات متنوعة، مزودة بمحرك سعة تصل إلى ما يقارب 1.5 لتر بقوة مائة وثمانية حصان، وتبدأ أسعار صني من مائتين وتسعة ألف جنيهاً، وتصل إلى ما يقارب من مائتين وواحد وثلاثين ألف جنيهاً للفئات الأعلى. سيارة جيلي ايمجراند تتواجد السيارة الصينية على قائمة الأكثر شعبية، ومنها سيارة جيلي ايمجراند، والتي يفضلها العديد من المصريين بسبب انخفاض سعرها، إلى جانب جمال تصميمها، والسيارة مزودة بمحرك سعته تصل إلى 1.5 لتر بقوة مائة وسبعة حصان، وناقل حركة يدوي من خمس حركات، وسعرها الرسمي داخل السوق المصري يصل إلى 175.000 جنيه.