ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية خلال سبتمبر 2018

Advertisements

سجلت حصيلة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك ارتفاع مسجلة ما يقارب من 1.7 تريليون جنيه مع نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2018، في مقابل ما سجلته خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، حيث سجلت الأرصادة الائتمانية ما يقارب من 1.632 تريليون جنيه بفارق يصل إلى ثمانية وستين مليار جنيهاً، ومقارنة بما يقارب من 1.63 تريليون خلال شهر يوليو لعام 2018 بفارق سبعين مليار جنيه.

وأوضح التقرير صادر عن “البنك المركزي المصري” حيث أوضح أن حجم التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة المصرية إلى العملتين المحلية والأجنبية بما يقارب من 457.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 ، في مقابل 447.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2018، مقارنة بما تم تسجيله خلال شهر يوليو لعام 2018 حيث سجل ما يقارب من 457.901 مليار.

Advertisements

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ما يقارب من 1.2 تريليون خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018، مقارنة بما سجلته الأرصدة الائتمانية خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، حيث سجل ما يقار من 1.183 تريليون جنيه، مقارنة بما تم تسجيله سابقاً حيث بلغ ما يقارب من 1.17 تريليون.