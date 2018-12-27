التعبئة والإحصاء تنظيم مؤتمر التعداد الإقتصادي الأحد القادم

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صرح “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن إطلاق فعاليات مؤتمر العمـل الميداني للتعداد الاقتصادي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الأحد القادم.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الهدف من عقد المؤتمر هو التعريف على أهمية التعداد الاقتصادي بالنسبة للدولة المصرية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، إلى جانب ضرورة توفر البيانات الهامة وبشكل تفصيلي لشتى المجالات، والأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المنشآت الكبرى، والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة, المتناهية في الصغر.

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وأكد الجهاز على ضرورة التعداد الاقتصادي الذي يظهر الواقع الإقتصادي للدولة المصرية، مع توضيح الخريطة المكانية لكافة الأنشطة الاقتصادية بجميع المحافظات المصرية، والعمل على تحديد مواطن القوة، ومواطن الضعف بكافة القطاعات الاقتصادية من أجل التخطيط، ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تعمل على تحقيق التنمية الشاملة.