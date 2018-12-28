المركزي يعلن عن زيادة ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر 2018

صرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية عن ارتفاع قيمة السندات الحكومية “سندات الخزانة”، الخاصة للاستدانة من البنوك بنسبة مئوية تصل إلى 277% خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر لعام 2018 لتسجل ما يقارب من 66.614 مليار جنيه في مقابل ما يقارب من 17.682 مليار جنيهاً مصرياً خلال الفترة المناظرة، بفارق يصل إلى 48.932 مليار جنيهاً مصرياً.

كما سجلت قيمة طروحات الخاصة بـ “سندات الشركات” قيمتها تصل إلى حوالي 740 مليون جنيهاً مصرياً خلال نفس الفترة، وسجل إجمالي قيمة التداول على السندات “الحكومية، وسندات الشركات” ما يقارب من 67.354 مليار جنيهاً خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر خلال عام 2018، مقابل ما يقارب من 17.682 مليار جنيهاً مصرياً خلال الفترة المناظرة.

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كما سجل حجم التداول على السندات الحكومية “سندات الخزانة” ارتفاعاً بنسبة مئوية تصل إلى 274% أي ما قارب من 65.750 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر خلال عام 2018 مقابل 17.577 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة لها بفارق قدره يقارب من 48.173 مليار جنيه.