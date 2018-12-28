ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية ارتفاع يقارب من 30 جنيهًا للجرام الواحد خلال شهر، ودعم ارتفاع أسعار الذهب زيادة سعره في الأسواق العالمية، وأضاف سكرتير عام شعبة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب سكرتير “إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة ما يقارب من 642 جنيهًا للجرام الواحد، في مقابل 612 جنيهًا قبل أربعة أسابيع سابقاً”..

وسجل سعر الذهب بجمهورية مصر العربية ثاني زيادة أسبوعية اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب ما يقارب من اثنى عشر جنيهاً خلال الأسبوع السابق، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم ما يقارب من 550.3 جنيهاً، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقارب من سبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيهاً.

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كما سجل سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 5136 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عالميًأ فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات اليوم، وسط إقبال عليه حيث أن المعدن الأصفر يعد ملاذ آمن في ظل المخاوف المالية والاقتصادية العالمية، إلى جانب إغلاق جزئي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم أدت إلى كبح صعود الذهب، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز”.

وارتفع الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0.5 %، مسجلاً ما يقارب من 1281.08 دولار للأوقية “الأونصة” مع حلول تمام الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية القائمة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بسبب السياسة الغير واضحة التي تنتهجها واشنطن ضد الصين.

وتبعاً لما تم تداوله من قبل وكالة “رويترز” فقد سجل الذهب أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من شهر يونيو السابق لعام 2018، حيث سجل ما يقارب من 1281.39 دولار للأونصة الواحدة في وقت سابق من تلك الجلسة، كما ارتفع الذهب في “العقود الأمريكية الآجلة” بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% مسجلاً ما يقارب من 1283.2 دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم.

ويجدر هنا الإشارة إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله قياس أداء العملة الأمريكية في مقابل ستة العملاء الرئيسية التي تتكون من ستة عملات رئيسية، مما أدى إلى إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر مما جعله أرخص ثمن لحائزي العملات الأخرى.