دراسة: سيارات جديدة ينصح بشرائها.. وأخرى تفقد قيمتها بعد عام من استعمالها

أعلن موقع “iSeeCars” وهو موقع أمريكي متخصص في مجال مبيعات السيارات الجديدة، والسيارات المستعملة، عن دراسة تحليلية لتحديد أي السيارات التي تفقد قيمتها بعد سنة واحدة، كما تضمنت الدراسة عرض السيارات التي تعد أكثر احتفاظاً بقيمتها ولا تفقد قيمتها بعد أول استعمال لها.

وبعد الانتهاء من تحليل أكثر من ستة مليون عملية بيع سيارات جديدة، وعمليات بيع سيارات مستعملة في الفترة من الأول من شهر أغسطس لعام 2017 وحتى 24 من شهر يناير لعام 2018، تبين أن هناك تسع سيارات تحمل علامات تجارية شهيرة تحتفظ بقيمتها الشرائية، وثمانية سيارات شهيرة تفقد قيمتها عن طرحها للبيع.

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وصرح الرئيس التنفيذي لشركة iSeeCars فونج لي، “إن المفهوم على نطاق واسع أن السيارات الجديدة تميل إلى فقدان جزء كبير من قيمتها بعد فترة وجيزة من استخدامها، ولكن هناك بعض السيارات تحتفظ بأكثر من قيمتها خلال السنة الأولى من استعمالها”.

كما نصح المقبلين على شراء السيارات بإن هناك سيارات جديدة لا تفقد قيمتها، وتباع بسعر مقارب لسعرها الجديد، وأضاف أن السبب في الفارق السعري بين السيارة الجديدة والسيارة القديمة فرق لا يكاد يذكر، حيث أن السيارة الجديدة تتضمن على أحدث وسائل الأمان والتكنولوجيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة iSeeCars “أن معظم السيارات التي تحتفظ بقيمتها بعد سنة من أول استخدام لها تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدامات، وكذلك الشاحنات الصغيرة” ولفت إلى أن السبب في هذا يتلخص في زيادة الإقبال خلال السنوات القليلة على سيارات الـ SUV إلى جانب إن إسم العلامة التجارية في الأسواق العالمية يعد اسم متميز”

جدول يوضح السيارات الأقل فقدًا لسعرها بعد سنة من استخدامها

السيارات التي تفقد قيمتها بعد وقت قصير من استخدامها

أوضحته الدراسة إن السيارات التي لا تستطيع الاحتفاظ بقيمتها بعد وقت قصير من استخدامها، معظمها ينتمي إلى فئة “السيارات السيدان الفاخرة”، وأوضحت الدراسة “إن المستهلك يشتري أمانه وراحة باله بدفع بضعة آلاف من الدولارات من أجل شراء سيارة جديدة، إلا أن هذا المبدأ لا يرقى إلى شراء سيارة مستعملة يمكن أن يدفع مقابل لها عشرات الآلاف من الدولارات”.

قائمة السيارات الأكثر فقد لقيمتها بعد عام من استخدامها

وأوضحت الدراسة إن قائمة السيارات الأكثر فقدًا لقيمتها بعد سنة من أول استخدامها هي سيارات فاخرة مثل:

كاديلاكومرسيدس بنز.

لينكولن وإنفينيتي.

كما ضمت القائمة عدد من الموديلات التي لا تعد ضمن فئة السيارات الفاخرة، ولكنها تفقد الكثير من قيمتها وأهمها:

جيبكومباس.

تويوتا كامري .

كيا سيدونا.

ونصح فونغ لي المقبلين على شراء السيارات “أن يتخذوا قرار شراء سيارة جديدة أو مستعملة لمدة عام على الأكثر، بعد التأكد من مدى حاجتهم للتكنولوجيات المتوفرة بالطراز الحديث، والتي لا تتوافر في الموديلات السابقة عن الموديل الراغب المقبل على السيارة شرائه”، وأشار إلى “أن بعض السيارات لا يوجد بين الطراز القديم والأحدث منه فرق سعري كبير، بعكس سيارات أخرى قد تكلف المشتري عشرات الآلاف”.

جدول للسيارات الأكثر فقدًا لسعرها بعد سنة من استخدامها

وصرح موقع “iSeeCars.com” أن السيارات الحديثة التي خضعت لتلك الدراسة كانت موديلات 2017/ 2018، أما السيارات المستعملة لمدة سنة هي موديلات 2016/ 2017، ومعظمها قطع مسافة تصل إلى ما يقارب من 14.476 ميلًا، وذلك استنادًا إلى متوسط استهلاك السيارة الواحدة لمدة سنة، تبعًا للبيانات الصادرة عن وزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الموقع إلى استبعاد معدو الدراسة إلى النماذج التي يقل عددها عن خمسمائة سيارة جديدة، وسيارة مستعملة التي لا ترقى إلى خمسمائة سيارة، كما تم استبعاد السيارات التي تم إنتاجها خلال 2018، فيما قورنت أسعار السيارات المستعملة بالسيارات الجديدة من أجل الحصول على نسبة مئوية تكون متوسط إلى فارق الأسعار بين الطرز الجديد والطراز المستعمل.

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