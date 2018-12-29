للمرة الرابعة في عام 2018.. بنك مصر يٌخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

Advertisements

أعلن مصدر مسؤول ببنك مصر، اليوم السبت، الموافق 29 ديسمبر، إن البنك قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% على جميع شرائح حساب التوفير العادي المقسمة إلى 5 شرائح وذلك بداية من الشهر الجاري.

هذا ويعتبر هذا هو التخفيض الرابع الذي تقوم به إدارة بنك مصر على حساب التوفير على مدار العام الجاري، وكان أول مرتين عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة مرتين في فبراير ومارس الماضين، والمرة الثالثة بعد منتصف العام الجاري أما المرة الرابعة مطلع الشهر الجاري.

Advertisements

وتختلف نسبة الفائدة على حساب التوفير المقسمة إلى 5 شرائح حسب قيمة الحساب بكل شريحة ، فضلا عن أن العائد يختلف داخل كل شريحة بحسب دورية الصرف.

وحسب ما جاء في قرار التخفيض فإننا نجد أن سعر الفائدة تراجع على الشريحة الأولى والتي تبدأ من أول 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إلى 8.5% مقابل 8.75% تصرف شهريًا، كما تراجعت الفائدة إلى 8.75% مقابل 9% تصرف كل ثلاثة أشهر، و8.875% مقابل 9.125% يصرف العائد كل 6 أشهر، و9% مقابل 9.25% يصرف العائد كل سنة.

كذلك انخفضت الفائدة على الشريحة الثانية التي تبدأ من أول 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، إلى 9% مقابل 9.25% ويتم صرف العائد شهريًا، كما تراجعت الفائدة إلى 9.25% مقابل 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر و9.375% مقابل 9.625% يصرف العائد كل نصف سنة، و9.5% مقابل 9.75% يصرف العائد كل سنة.

وكما نص قرار إدارة بنك مصر فإن سعر الفائدة على الشريحة الثالثة التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، قد هبط إلى 9.5% مقابل 9.75% للعائد الشهري، وبلغت 9.75% مقابل 10% للعائد الربع سنوي، و9.875% مقابل 10.125% للعائد نصف السنوي و10% مقابل 10.25% للعائد السنوي.

وتراجعت الفائدة على الشريحة الرابعة التي تبدأ من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، إلى 10% مقابل 10.25% يصرف العائد شهريا، و10.25% مقابل 10.5% للعائد الربع سنوي، و10.375% مقابل 10.625% لعائد يصرف كل نصف سنة، و10.5% مقابل 10.75% لعائد يصرف سنويًا.

وهبطت الفائدة على الشريحة الخامسة من فوق 500 ألف جنيه إلى 10.5% مقابل 10.75% يصرف العائد شهريا، وبلغت 10.75% مقابل 11% يصرف العائد كل 3 أشهر، و10.875% مقابل 11.125% للعائد نصف سنوي و11% مقابل 11.25% للعائد الذي يصرف سنويا.

وكان البنك قد رفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، خلال العام الجاري، مع عدم احتساب أي فائدة على الرصيد الذي يقل عن 1500 جنيه.

جدير بالذكر أن إدارة مصر، قد قرر في بداية شهر أكتوبر الماضي، ربط العائد على حساب التوفير العادي، برصيد الحساب، عبر تقسيمه إلى شرائح، بعد أن كان شريحة واحدة، وهو قرار يتم اتخاذه لأول مرة في تاريخ البنك، حسب ما ذكرت بعض المصادر داخل إدارة البنك.

وبموجب قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة، نجد أن العائد يرتفع على الحساب كلما كان في الشرائح الأعلى، كما نوه البنك إنه لا يتم احتساب أي فوائد على الحساب الذي يقل رصيده عن 1500 جنيه.