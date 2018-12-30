مواعيد التقدم لحجز الوحدات السكنية والأسعار التفصيلية ونماذج العمارات في مشروع مدينتي

صرحت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح ألف وحدة سكنية كاملة التشطيبات، وأوضحت الهيئة أن الوحدات السكنية المطروحة قائمة في مشروع مدينتي إلى جميع العاملين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية وكذلك لكافة الأجهزة التابعة لها.

مواعيد التقديم لحجز الوحدات السكنية والأسعار التفصيلية، ونماذج العمارات

مواعيد التقديم

يتم التقديم عن طريق استخراج “استمارة جدية الحجز”، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للحجز ، وهو كالتالي: “https://www.hdb-reservation.com/”، على أن ينتهى موعد التقديم لحجز الوحدات السكنية يوم السابع عشر من شهر يناير القادم لعام 2019.

يبدأ حجز الوحدات السكنية في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم السابع عشر من شهر فبراير القادم لعام 2019، حتى يوم السابع من شهر مارس القادم لعام 2019، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز.

مواصفات الوحدات السكنية

الوحدات السكنية كاملة التشطيبات، منها أربعمائة وحدة سكنية في المجموعات 21 و22 في المنطقة الثانية و 493 وحدة سكنية في المجموعات 61، و 62، و 65، و66، و67 بالمنطقة السادسة، ومائة وسبعة وحدة سكنية في المجموعات التالية: “112 و 113 و 114” في المنطقة الحادية عشر، بمساحات تتاروح مساحتها ما بين 81 إلى 211 مترًا.

أسعار الوحدات السكنية

تختلف أسعار متر الوحدات السكنية باختلاف رقم المجموعة المنتمية إليها الوحدة السكنية، حيث سجل سعر المتر في المجموعة 21، 22، ما يقارب من 8635 جنيه، بنسبة تمييز تتراوح ما بين النسبة المئوية من 1.1% وإلى 1.5% من ثمن الوحدة السكنية، وتتراوح إجمالي سعر الوحدة من سبعمائة واثنين وثمانين ألف جنيه حتى تسعمائة وثمانية وثمانين ألف للمساحات التي تصل إلى مائة متر.

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أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية القائمة في المجموعات التالية”62، 67، 65، 113″، فقد سجل سعر المتر إلى 7850 جنيه، وسجل إجمالي ثمن الوحدة السكنية ما بين 642 ألف وحتى مليون و179 ألف، للمساحة التي تصل إلى مائة متر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مبلغ جدية الحجز” البالغ ما يقارب من مائة ألف جنيه متساوي لكافة الوحدات السكنية المطروحة في مختلف المجموعات بمختلف المساحات.

شروط الحجز للوحدات السكنية

أن يكون المتقدم للحجز من العاملين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الهيئة، أو الأجهزة التابعة لهما.

لم يسبق للمتقدم حجز وحدة سكنية من الوحدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو قطعة أرض.

التخصيص الشخصي ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من الأنواع.

يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط، وعلمه بكل ما جاء بها، وقبوله لجميع الاشتراطات.

يقر المتقدم للحجز بمسئوليته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة بكافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

تعديل بيانات حجز الوحدات السكنية المسموح بها أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

حالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية

في حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لجميع شروط الحجز.

في حالة طلب المخصص له الوحدة السكنية إلغاء طلب التخصيص.

عدم استكمال سداد نسبة مئوية تصل إلى 30% من ثمن الوحدة السكنية، إلى جانب إضافة واحد في المئة من قيمة المصروفات الإدارية.

عدم سداد قسطين متتاليين من ثمن أقساط الوحدة السكنية.​

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