موعد تسليم الدفعة السابعة من «دار مصر» في القاهرة الجديدة

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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، برئاسة المهندس عادل النجار ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، موعد بدء تسليم الدفعة السابعة من وحدات المرحلة الأولى في مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط ، في منطقة القرنفل.

وأضاف النجار ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، سوف يبدأ تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط للفائزين بها ، في منطقة القرنفل في المدينة ، وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يناير 2019.

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ولفت رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، إلى أنه سوف يتم تسليم 6 عمارات في منطقة شمال القرنفل (كود رقم 111) ، بأرقام (88 – 90 – 95 – 98 – 106 – 107) ، موضحا أن الجهاز تواصل مع بنك التعمير والإسكان في فرع التجمع الخامس ، لإرسال خطابات للحاجزين وإخطارهم بموعد بدء تسليم الوحدات ، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزاد المهندس عادل النجار ، أنه على المواطن الفائز بالوحدة ، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان في فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ، بعدها التوجه إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة بخطاب البنك ، وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز ، وأيضا استلام صورة من الخطاب ، والتوجه بها نحو مبنى العاملين في الخارج لتسجيل البيانات على الشبكة ، وكذلك استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.