مباحثات مصرية سعودية لإنشاء منطقة صناعية بنظام «المطور الصناعي»

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قالت أماني الوصال ، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة ، اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، إن القطاع ناقش مع المملكة العربية السعودية ، إنشاء منطقة صناعية مع المملكة ، تعمل بنظام المطور الصناعي.

وفي بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت ، الموافق 29 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، على هامش فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي ، بهدف متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ، أوضحت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة ، أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتذليل التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية ، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة ، التي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري ، وكذلكرالدعوة إلى زيادة حجم المبادلات التجارية.

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ولفتت أماني الوصال ، إلى أن الجانبان المصري والسعودي ، ناقشا العديد من المجالات الاقتصادية ، التي تضم «التجارة ، الاستثمار ، الصناعة ، المجال المالي ، الجمركي ، الزراعي ، الكهرباء ، النقل والإسكان» ، فضلا عن بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

وفيما يخص مجال الكهرباء ، شدد الجانبان المصري والسعودي ، على أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي ، بين مصر والمملكة العربية السعودية ، وكذا تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية ، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.

يذكر أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ، في مصر والمملكة العربية السعودية ، اتفقا على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور ، واتفقا كذلك على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري ، إضافة إلى اقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.