شروط تمويل السيارات الصينية من البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة

بدأت بعض من البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية، في تقديم قروض من أجل شراء السيارات الصينية المنشأ، وذلك مع انتشار تلك النوعية من السيارات في السوق المصري، وزيادة إقبال العملاء على شرائها.

تختلف شروط “قرض الحصول على السيارات الصينية” عن باقي السيارات العادية سواء في نسبة التمويل المالي، أو في فترة سداد القرض، وإلى غير ذلك من تفاصيل القرض، كما أن بعض البنوك تستثني تمويل بعض من طرازات السيارات الصينية المنشأ.

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وتضع البنوك العديد من البرامج أمام العميل من أجل تمويل السيارات، ومن تلك البرامج:

برنامج تمويل الموظفين في القطاع العام والخاص.

برنامج لأصحاب المهن والأعمال الحرة.

أو بضمان الأوعية الادخارية للعميل داخل البنوك.

تختلف شروط القرض من برنامج إلى آخر من حيث التالي:

معدلات احتساب نسبة الفائدة.

الحد الأقصى للتمويل.

نسبة السداد.

اختلاف المصاريف الإدارية حسب إمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك من عدمه.

يطلب البنك الممول من العميل تقديم بعض الأوراق أثناء تقديمه طلب الحصول على القرض منها الأوراق التالية:

عرض بسعر السيارة مختوم من معرض سيارات.

إيصال مرافق لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من مفردات الراتب صادرة من جهة العمل.

بطاقة ضريبية أو سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة.

شروط تمويل السيارات الصينية في البنوك العامة الثلاثة “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة”

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك القرض لجميع أنواع السيارات الصينية.

يضخ البنك القرض بنسبة خمسين في المئة فقط من إجمالي قيمة السيارة، في مقابل سداد العميل نسبة خمسين في المئة الأخرى كمقدمة للسيارة.

فترة سداد القرض تتراوح ما بين سنة إلى أربعة سنوات كحد أقصى.

تتراوح قيمة القرض ما بين عشرين ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى حسب جهة العمل وإمكانية تحويل الراتب.

تتراوح قيمة المصاريف الإدارية ما بين 1.25% إلى 1.5% من إجمالي قيمة القرض حسب تحويل الراتب من عدمه.

الفائدة تتراوح ما بين تسعة عشر في المئة متناقصة إلى اثنين وعشرين في المئة متناقصة، على حسب نوع برنامج القرض سواء كان الراغب في الحصول على القرض موظف أو مهن حرة.

يجب ان يتراوح سن العميل ما بين واحد وعشرين عامًا إلى ستين عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

الراتب الشهري للعميل لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا.

بنك مصر

يحجم بنك مصر عن تمويل بعض الطرازات من السيارات الصينية المنشأ مثل سيارات اسبرانزا، وسيارة بي واي دي، وسيارة بريليانس.”

يقدم البنك تمويل بنسبة خمسين في المئة فقط من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد القرض يتراوح بين سنة إلى سبعة سنوات كحد أقصى.

قيمة القرض تتراوح بين خمسة ألف جنيه إلى سبعمائة وخمسين ألف جنيه كحد أقصى.

قيمة المصاريف الإدارية تصل إلى واحد في المئة من إجمالي قيمة القرض.

الفائدة تتراوح قيمة الفائدة ما بين 18.5% إلى 19.75% متناقصة سنويًا حسب إمكانية تحويل الراتب.

السن يتراوح بين واحد عشرين عامًا إلى خمسة وستين عامًا عند سداد أخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للدخل الشهري يتراوح بين ألف جنيه إلى ألفي جنيه حسب تحويل الراتب من عدمه .

بنك القاهرة