شركات عالمية ومحلية تتقدم رسمياً لإدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية

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صرح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى، “أن هناك ستة شركات تقدمت لأول مرة بشكل رسمي من خلال شراء كراسات الشروط الخاصة بطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية، من أجل إدارتها من قبل القطاع الخاص”.

وتم البدء في طرح سبعة منافذ للمجمعات الاستهلاكية قائمة في أربعة محافظات مصر وهي كالتالي:

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فرع الألفى التابع للشركة العامة للجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على مساحة تصل إلى ما يقارب 1160 مترا .

فرع مول الطيران للشركة المصرية لتجارة الجملة، القائم على مساحة تصل إلى 4.95 ألف متر، قائمة في محافظة القاهرة.

مول قنا التابع للشركة المصرية للجملة بمساحة تصل إلى ما يقارب من 2500 متر.

فرع النزهة الجديدة التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية القائم على مساحة تصل إلى 1000 متر.

فرع عباس العقاد التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة تصل إلى ما يقارب من 850 مترا.

فرع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية القائم على مساحة تصل إلى 463 مترًا.

بالإضافة إلى فرع العبور التابع لشركة الإسكندريةّ للمجمعات الاستهلاكية.

وأكد “إن لجنة الاستفسارات المشكلة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلتقى خلال الوقت الراهن من المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية، والشركات الاقليمية، والشركات العالمية للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية المطروحة لإدارتها من قبل القطاع الخاص خلال المرحلة الأولى”.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، “أنه من المتعين فحص العروض المالية المقدمة من قبل الشركات التى تقدمت إلى إدارة المجمعات الاستهلاكية خلال شهر يناير القادم”، وأوضح “أنه بمجرد الاتفاق تبعًا لكراسة الشروط، سوف يتم تسليم فروع المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالقطاع الخاص خلال شهر فبراير أو شهر مارس، القادم لعام 2019 على أن تتولى الشركات الفائزة إدارة المجمعات الاستهلاكية لحسابها الخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية سوف يتم الاتفاق عليها”.

وأوضح “أن القطاع الخاص سوف يقوم بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، إلى جانب إدراج العديد من العروض تنافسية الكبرى، التي سوف تؤدى إلى تخفيض أسعار السلع، وكل هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك المصرية”.

ولفت إلى “أنه تم إعداد دراسة حول قيمة إيرادات منافذ المجمعات الاستهلاكية المطروحة، وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها بعد إن يتم طرح تلك المنافذ ليتم إدارتها من قبل القطاع الخاص”، وأن هناك ما يقرب من أربعمائة طلب تلقاها “جهاز تنمية التجارة الداخلية” من أصحاب شركات من القطاع الخاص لرغبتهم فى الدخول إلى إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية وسوف يتم إدراج تلك الطلبات فى المراحل القادمة من أجل طرح باقى منافذ المجمعات الاستهلاكية”.

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