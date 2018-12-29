غدا.. الحكومة تقترض 17 مليار جنيه مصري من البنوك

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يطرح البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، غدا الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، بالنيابة عن وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه ، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا ، 8.5 مليار جنيه ، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه ، وذلك لأجل 266 يومًا.

وبحسب توقعات البنك المركزي ، فقد تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي ، إلى 440 مليار جنيه ، حيث يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة ، وأدوات الدين الحكومية ، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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