البورصة تفتتح جلسة بداية الأسبوع بتباين في المؤشرات

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد ، الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 20187 ، بداية جلسات الأسبوع ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.09% ، حيث وصل إلى مستوى 12972 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.14% ، ووصل إلى مستوى 2135 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.17% ، حيث وصل إلى مستوى 13061 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فصعد بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 674 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 1684 نقطة.