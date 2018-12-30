تعاملات المصريين ترتفع بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف التعاملات جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد ، الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل تعاملات المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو لبيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 12986 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.18% ، حيث وصل إلى مستوى 2136 نقطة ، في آلوقت الذي انخفض فيه مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.05% ، حيث وصل إلى مستوى 13077 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فصعد بنسبة 0.1% ، حيث وصل إلى مستوى 674 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ، حيث وصل إلى مستوى 1687 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.51% ، حيث وصل إلى مستوى 466 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، شهدت تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد ، الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 20187 ، بداية جلسات الأسبوع ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقا.