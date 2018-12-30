«المالية»: قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» و«جوجل» و«إنستجرام» في 2019

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قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، إن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي ، من أجل الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل ، فيس بوك ، وإنستجرام» ، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك عن طريق الاستعانة بفريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

توقع الدكتور محمد معيط ، إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019 ، موضحا أن القانون من المقرر أن يعرض على مجلس النواب ، خلال الدورة البرلمانية الحالية – الفصل التشريعى الحالي – لمناقشته ، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

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تابع وزير المالية ، في تصريحات صحفية عنه اليوم الأحد ، أن القانون الجديد يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شأن ضرائب إعلانات «جوجل ، فيس بوك ، وإنستجرام» ، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية ، لافتا إلى أن الدراسة تتم على المعاملات التي تتم من داخل مصر ، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

زاد الدكتور محمد معيط ، أن الدراسة التي تتم حاليا تشمل مسارين ، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب ، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها ، أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية ، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك االضرائب ، محل دراسة الآن من قبل مسؤولي وزارة المالية.