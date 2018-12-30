حصاد 2018.. من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..انفوجراف

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صرحت الحكومة المصرية فى تقرير صادر لها، خاص بحصاد عام 2018 في “قطاع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث أوضح حصاد عام 2018 ما يقارب من 1.9 مليار جنيهًا مصريًا تم من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة، وتم استخدام مبلغ يقارب من 2.6 مليار جنيه من أجل تمويل للمشروعات متناهية الصغر خلال عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

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وأوضح تقرير الحكومة المصرية، حول حصاد عام 2018 أنه فيما يتعلق “؛بقطاع التعليم ما قبل الجامعى” فإنه تم إقامة ما يقارب من 22.5 ألف فصل بتكلفة إجمالية سجلت ما يقارب من 4.3 مليار جنيه، كما تم إقامة ما يقارب من ثمانية وثلاثون مدرسة يابانية، وتم إقامة ما يقارب من ثلاثة مدارس للمتفوقين، وتم محو أمية ما يقارب من مائتين وخمسين ألف مواطن، كما تم تدريب ما يقارب من ثمانمائة وأربعة وخمسين ألف معلم مصري خلال العام الجاري 2018. أقرا المزيد «المالية»: قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» و«جوجل» و«إنستجرام» في 2019