البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد ، الموافق 30 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي البورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.3 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 742.070 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 155 مليون ورقة مالية بقيمة 555 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 15.5 ألف عملية لـ163 شركة ، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 92.26% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 4.39% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 3.36% ، واستحوذت المؤسسات على نسبة 51.03% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

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صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة 11.4 مليون جنيه ، 2.4 مليون جنيه ، 7.9 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء ، بقيمة 15.5 مليون جنيه ، 2.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.31% ، حيث أغلق عند مستوى 12944 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، حيث أغلق عند مستوى 2132 نقطةر، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.31% عند مستوى 13043 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 676 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.34% ، حيث أغلق عند مستوى 1689 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.52% ، ووصل إلى مستوى 466 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 59 شركة ، ولم تتغير مستويات 39 شركة وبقيت ثابتة كما هي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، بفعل تعاملات المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ، بينما شهدت تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقا.