بعد حالة من الجدل فى الأوساط المالية.. تعرف على سعر الدولار الجمركي الجديد

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قامت وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر يناير سواء كان للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها للشهر الـ 16 على التوالي، أو للمنتجات غير الأساسية عند مستوى 17.9739 جنيه، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وكان قد أعلن محمد معيط وزير المالية في نهاية نوفمبر الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والهامة خلال شهر ديسمبر، وإخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي وهو 17.9737 جنيه.

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وكان سعر الدولار الجمركي على كل السلع المستوردة من الخارج لمدة 14 شهرا انتهت في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار المنتشر في السوق المصرفية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية فيما سبق.

ولكن الوزارة بدأت في إخضاع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية أثناء الشهر الماضي لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وهو ما يظهر متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر الماضى، وكان قد تسبب ذلك فى أثارة الجدل حول تأثير القرار على معدل التضخم خلال ديسمبر.

وكانت من بين السلع غير الضرورية وفقا لتصنيف وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، إلى جانب عدد من السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة.

كما ضمت السلع المطبق عليها سعر الدولار الجمركي بحسب أسعار صرف البنك المركزي الواردات التي لها بديل محلي مثل عدد من أنواع الاحذية والأثاث وغيرها، إلى جانب بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة و الموتوسيكلات و التكاتك.

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