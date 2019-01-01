هل تتحسن مبيعات سوق السيارات خلال 2019؟.. خبراء يجيبون

صرح عمر بلبع رئيس شعبة السيارات وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن أسعار السيارات خلال العام الجديد 2019 قد تتأثر، بسبب إعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من الجمارك المصرية”.

وأضاف “أن هناك العديد من العوامل التي، سوف تؤثر على أسعار السيارات، وبالتحديد بعض من طرازات السيارات”، وأشار “أن بعض الطرازات الألمانية المنشأ على سبيل المثال كانت تتمتع بتسعير خاصة داخل أسواق السيارات المصرية بسبب القيمة الجمركية الكبيرة التي كانت تفرض عليها، ومع الإعفاءات الجمركية المقرر أن تبدأ خلال العام الجديد 2019 قد تعيد تلك الشركات تسعير سياراتها بشكل جديد”.

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وصرح عمر بلبع عن توقعه “أن تشهد أسعار بعض الطرازات الأوروبية المنشأ من السيارات ارتفاع في الأسعار خلال الربع الأول من العام الجديد 2019، مقارنةً بنفس أسعارها خلال العام السابق 2018، على الرغم من تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية المنشأ”.

وأوضح “أن السبب الرئيسي الذي سوف يسهم في زيادة أسعار السيارات، هي الفروق التي تضعها الشركات الأوروبية لبعض طرازات السيارات الجديدة، والتي تصل إلى أربعة آلاف يورو على بعض الطرازات، أي ما يعادل ثمانين ألف جنيه مصري تقريبًا”.

مصنعي السيارات: العملاء سوف تحدث لهم صدمة بشأن أسعار السيارات

وأعلن خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، “أن السوق المحلي للسيارات قد يشهد خلال الأشهر الأول من العام الجديد 2019 ، حالة من الارتباك، بسبب الطموحات الكبيرة لدى العملاء بشأن انخفاض أسعار السيارات بعد تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية المنشأ”.

وأوضح “أن العملاء سوف تحدث لهم ما يشبه الصدمة، بفعل استقرار أسعار السيارات، وعدم انخفاضها بالشكل الذي يتوقعونه، ومع بداية الربع الثاني من العام الجاري 2019، سوف تبدأ أسهم المبيعات في الارتفاع من جديد”.

خبير بقطاع السيارات: تباين شديد بسوق السيارات خلال الربع الأول من 2019

وصرح خبير قطاع السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى عن اتفاقه بشكل تام مع التصريحات التي أدلى بها “خالد سعد”، وأعلن عن توقعه “أن يصاب سوق السيارات المصري حالة من الارتباك، والتباين الشديد في مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وأوضح “أن السوق المصري سوف يتحسن بشكل كبير مع بداية الربع الثاني من 2019”.

شعبة السيارات: ستنخفض الأسعار من اليوم الأول من تطبيق الإعفاء الجمركي

صرح أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، “إن أسعار السيارات المزودة بمحركات أكبر من 1.6 لتر من المتوقع أن تنخفض مع اليوم الأول من تطبيق قرار الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية المنشأ”.

وأضاف”أن تحرك أسعار السيارات الأوروبية المنشأ المزودة بمحركات أقل من 1.6 لتر، قد تكون ملموسة خلال شهر فبراير القادم لعام 2019″، وأوضح “أن شركات السيارات قد تتنازل عن جزء من الأرباح من تصريف مخزون السيارات المتوفر لديها، في مقابل استيراد الشحنات الجديدة بأسعار معفاة جمركيًا”.

وأعلن أشرف شرباص عن توقعه بإن تنخفض أسعار السيارات بشكل تدريجي، ولكن هذا لن يتم على دفعة واحدة كما ينتظر البعض، حتى يتخلص كافة الوكلاء من مخزون السيارات المتوفر لديهم خلال الفترة الحالية، على أن تستقر الأسعار بشكل نهائي مع دخول الرسائل الاستيرادية الجديدة إلى أسواق السيارات المصرية”.

وأكد أ”ن هناك العديد من العوامل سوف تؤثر على حركة المبيعات على الرغم من توقعات بانخفاض الأسعار، ويأتي في مقدمتها القوة الشرائية الخاصة بالعملة المحلية، وكذلك حجم المنافسة بين الشركات، إلى جانب ثبات سعر الدولار الجمركي”.